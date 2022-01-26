AMC出手？ 傳陸官方召集AMC開會參與風險房企資產處置

據陸媒「第一財經」26日消息，近日金融管理部門召集幾家全國性資產管理公司（AMC）開會，研究資產管理公司按照市場化、法治化原則，參與風險房地產企業的資產處置、項目併購及相關金融中介服務。

該報導還指出，資產管理公司在上述領域具有豐富經驗，其參與有望加快風險企業資產處置進度，促進風險化解和市場出清。

資產管理公司的主要任務在於處理營業正常之金融機構的不良債權，將資產分門別類，加以整理、切割以便出售，使金融機構多了一個可以處理不良債權的機制，維持金融機構資產的價值，以降低不良資產處理之成本。

近期許多陸知名房企紛紛求售項目以緩解流動性危機，比如世茂集團尋求將廣州、深圳與上海等共36項目售出，過去六日已售出2項目，套現近人民幣30億元，足以償還2022年1月到期的債券規模。

據傳中國奧園也已成功出售多個境內外項目，回籠約人民幣30億元；另一知名房企「融創中國」則通過股權配售、資產處置等方式回籠資金約計300億元。

而據「路透」先前報導，陸房產行業低迷曾給不良資產管理公司帶來寒冬，但同時也指出，在行業觸底的時候，一些相對獨立且已出險的項目將給資產管理公司帶來操作的機會。