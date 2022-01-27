歐盟 寧夏第1大貿易夥伴

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

銀川海關26日記者會披露，2021年寧夏對外貿易進出口總值214億元（人民幣，下同），同比增長73.4％，增速排大陸第2位。其中，出口174.8億元，增長101.7％，大陸第1位；進口39.2億元，增長6.8％。

中新社報導，自2021年2月起，寧夏月度進出口連續11個月保持正增長，季度進出口環比增速持續增長，四季度環比增長95.8%，較2021年前三個季度分別提升100.6、76.7和73.2個百分點。

2021年，寧夏與歐盟貿易總值37.9億元，增長112.1%，歐盟成寧夏第一大貿易夥伴。寧夏與東協國家貿易總值為28.4億元，增長88.5%。此外，寧夏對外開放平台進出口增長迅猛。其中，銀川綜合保稅區進出口45.1億元，增長672.8%，占寧夏進出口21.1%，拉動寧夏進出口增長31.8個百分點。

歐盟 人民幣 海關

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