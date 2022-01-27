陸中高階產業 升級難度加大

聯合報 / 記者林宸誼╱綜合報導

今年正式生效的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）為大陸開拓新市場空間，但也讓大陸產業面臨RCEP成員國產業更為激烈的競爭，大陸工信部官員直言，部分中高階產業將受到來自日韓產品的衝擊，產業轉型升級難度加大。

路透報導，大陸商務部26日就最新發布的高品質實施RCEP指導意見召開專題發布會，商務部國際司長余本林指出，將加強與RCEP國家的經貿交流，指導企業有針對性開拓RCEP成員國市場，結合自身的優勢和特點，推動設計研發、信息、物流、電子商務、貿易融資等服務業發展，推動製造業和高端服務業融合發展。

工信部運行局長羅俊傑在同場發布會上指出，RCEP將有90%以上的貨物貿易最終實現零關稅，其中工業品占到貨物貿易稅目的82%左右和貿易額的90%以上。大陸將支持企業充分利用RCEP的關稅減讓承諾和原產地累積規則，擴大紡織、輕工、電子信息、汽車及零部件、機械裝備等優勢產品出口，開拓新的市場空間。

羅俊傑坦言，大陸部分中高階產業，將受到來自日韓產品的衝擊，產業轉型升級難度加大；一些優勢產業將面臨來自東協的貿易競爭，這在一定程度上也將擠壓大陸市占率。大陸同時還將面臨這RCEP成員國對中西部地區承接產業轉移的更大壓力。

與東協的勞動力、稅負、土地成本相比，大陸中西部地區並不具優勢。RCEP協定將進一步降低區域內投資壁壘，加快資源整合，吸引相關產業加速向東協國家轉移，造成大陸中西部地區承接產業轉移困難。

大陸國家發改委經貿司副司長李超表示，將鼓勵和支持中西部地區，促進對外貿易和招商引資；暢通貿易通道，推動中歐班列、中老鐵路等國際物流通道聯動發展，推進國家物流樞紐布局建設，進一步降低中西部地區物流成本，暢通對外開放通道。

東協

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