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大陸KOL遭Tesla起訴：測試剎車時疑踩油門 偽造緊急制動不良假象
據《新浪汽車》周三（26日）報道，特斯拉（Tesla）將於當日正式起訴大陸擁千萬追蹤者的KOL（意見領袖）陳振罡（帳號名稱「小剛學長」）。據特斯拉表示，陳振罡在測試特斯拉剎車功能時造假，曾一度引起大陸網絡熱議。
據報道，該事件起因源於2021年4月29日至30日，「小剛學長」先後在網絡上發布了上、下兩部名為《用自己的兩台車，做一次緊急制動測試》的影片。片中，由「小剛學長」親自駕駛特斯拉Model 3和國產汽車小鵬P7兩款車型，在封閉道路內駛向提前已放置好的紙片假車和人型玩偶。
在時速達到50公里時，他鬆開加速踏板且隨後不踩下制動踏板，僅憑借車輛的AEB（自動緊急制動系統）主動制動，未碰撞到障礙物即視為測試成功。
其對特斯拉Model 3測試的結果顯示，車輛兩次均因「沒有剎車反應」而撞上了障礙物。但有細心網民從片中發現，在本該由車輛滑行並等待AEB介入的「測試」階段，特斯拉Model 3的中控屏上方仍有「能量條」顯示，而在即將碰撞到障礙物之前也能夠看到較淡的「能量條」，「能量條」即代表著汽車有動力輸出，進而推測「小剛學長」在這一過程中曾多次踩下加速踏板。
報道指，特斯拉相關部門已證實於當日正式向法院提交訴訟。
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文章授權轉載自《香港01》
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