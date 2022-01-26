人民幣6.3219續創三年九個月新高

受到季節性結匯需求仍多助人民幣維持偏強走勢，人民幣對美元在岸即期匯率昨（26）日在大行購匯身影隱現，一度觸及6.32關口，下午收盤小升至6.3219，與中間價同創逾三年九個月新高。

路透報導，交易員認為，美國聯準會政策決議公佈前市場情緒謹慎，美元指數持穩在96關口附近，近期人民幣強勢主要來自於季節性結匯需求持續湧現，CFETS人民幣匯率指數也再創近六年半新高；但匯價未升破6.32，或許暗示監管層不會放任人民幣快速走升，盤中也出現中資大行美元買盤身影。

目前市場對節前人民幣保持偏強預期一致，但對節後走勢預期分化。部分觀點認為，目前客盤結匯需求或延至節後，但也有人認為從26日盤中情況看，可能人民幣拐點將至。

在岸市場方面，昨日人民幣對美元匯率下午收盤報6.3219，較上一交易日升值33個基點。人民幣對美元中間價報6.3246兌1美元，較上一交易日升值172個基點。

證券日報報導，恒生中国首席经济学家王丹表示，春节前企业结汇意愿增强，从而推高对人民币的需求，预计今年第1季度，人民币仍将保持强势。先前市场对大陸降息预期以及对美国加息预期已有相当一部分反映在汇率定价中，因而此次「降息」对汇率影响有限。

多位交易員表示，中資大行盤中購匯較多，但力度趨弱；春節前客盤結匯旺盛，但盤中6.32關口遲遲未破，也減弱了市場做多人民幣熱情。

對於節後人民幣走勢的判斷，一位中資行交易員表示，目前看客盤結匯需求持續存在，如果沒有太強的購匯盤出現，人民幣料維持偏強走勢。

另一位中資行交易員則認為，6.32關口阻力較強，或許代表人民幣升勢拐點降至。

興業證券宏觀團隊也認為，春節前季節性因素是影響人民幣匯率走強的關鍵因素，如果升值壓力持續演繹會加大調節可能性，宏觀審慎、預期管理或是手段。但近期影響匯率進一步升值的季節性因素後續也會退潮，匯率強勢可能已經進入尾部階段，不過後續即使有貶值壓力也不會形成衝擊。

巴克萊銀行高級外匯策略師Shinichiro Kadota認為，美國聯準會將承認3月加息是可能的，關鍵是他們是否將表示會比迄今所暗示的更快加息，並更早結束縮減購債，如果結果是更加鷹派，那麼顯然美元將受益。

中信證券聯席首席經濟學家明明表示，若下半年出口增長放緩，人民幣或許將受到更多來自美國聯準會貨幣政策實際收緊、中美利差收窄和美元指數偏強的影響，對人民幣支撐走弱。