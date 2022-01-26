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大陸最大直營中式速食集團 鄉村基衝刺港交所

聯合報 / 記者林宸誼╱即時報導
鄉村基兩大品牌共有1,145家直營餐廳。其中，鄉村基餐廳602家，大米先生餐廳543家。吽資界
鄉村基兩大品牌共有1,145家直營餐廳。其中，鄉村基餐廳602家，大米先生餐廳543家。吽資界

大陸最大直營中式速食集團鄉村基，已向港交所遞交招股說明書，募集所得資金將主要用於擴展餐廳網路、加強供應鏈能力、加強技術能力等。

新京報報導，成立於1996年的鄉村基現旗下擁有鄉村基和大米先生兩大品牌。其中鄉村基於1996年創辦，主打川菜菜系；大米先生於2011年創辦，提供湖南、江浙、廣東等不同地區的風味菜品。

招股書中顯示，截至2021年9月30日，鄉村基兩大品牌共有1,145家直營餐廳。其中，鄉村基餐廳602家，大米先生餐廳543家。

按2020年連鎖餐廳數量和所得收入計算，鄉村基是大陸最大的直營中式速食集團；按2019年1月至2021年9月的連鎖店數量增長計算，鄉村基是大陸前五大直營中式速食集團中增速最快的速食集團，增長率為79.5%。

在財務方面，2019年和2020年，鄉村基的營收分別為人民幣32.57億元、31.61億元，其中2020年不可避免地較大程度上受到了疫情的影響。

2021年前三季，鄉村基營收從2020年同期的人民幣21.89億元增長56.4%至人民幣34.24億元，且已超過2019年和2020年的全年營收規模，餐廳數淨增176家。

2019年、2020年以及2021年前三季，鄉村基餐廳的單店日均銷售額分別為人民幣13,711元、11,873元和12,116元；客單價分別為人民幣26.6元、25.6元和25.9元；翻座率分別為2.8、2.2和2.8。

同期，大米先生餐廳的單店日均銷售額分別為人民幣10207元、9882元和12268元；客單價分別為人民幣22.7元、21.5元和22.0元；翻座率分別為3.3、3.4和4.2。

目前中式米飯速食賽道分外熱鬧，老娘舅、老鄉雞都在向A股衝刺。業內人士認為，中式米飯速食因在境內餐飲市場普及程度高，很有可能成為火鍋之後另一個上市企業集中的品類。

不過，與老鄉雞、老娘舅相似，鄉村基、大米先生的門市也多集中在重慶、四川、湖北、湖南等地區，屬於「區域霸主」，能否走向全大陸爭取更多的市占率仍有待觀望。這其中，既有知名度難題，也有產品結構和適應性能否更好實現異地擴張等現實問題。

鄉村基招股書截圖。港交所
鄉村基招股書截圖。港交所

人民幣 速食 品牌

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