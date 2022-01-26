台積電超越大陸網路巨頭騰訊 成為亞洲市值最高公司
得益於市場對半導體的需求不斷增長，台積電以市值6,000億美元，超越大陸網路龍頭騰訊，成為亞洲市值最高的公司。
華爾街日報根據標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence）、基於可查詢到的最新收市價的數據，在全球範圍內，台積電排名第九，緊跟「股神」波克夏公司。
被台積電從亞洲市值排行榜榜首位置「踢下」的騰訊，反映大陸官方對境內科技巨頭的持續整頓，已讓騰訊受到影響。截至周二收市，騰訊市值約5,690億美元。
財經數據供應商FactSet數據顯示，自去年12月15日以來，台積電市值持續高於騰訊。去年8月初之後，台積電市值多次短暫超越騰訊，但隨後又被反超。
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