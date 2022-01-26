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兩岸貿易十年間倍增 國台辦呼籲民進黨撤除不合理限制

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
儘管過去十年兩岸關係跌宕起伏，但雙邊貿易額十年間依然增長一倍。圖為上海港洋山深水港碼頭。中新社
儘管過去十年兩岸關係跌宕起伏，但雙邊貿易額十年間依然增長一倍。圖為上海港洋山深水港碼頭。中新社

大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日在春節前最後一次例行記者會中表示，2021年儘管面臨新冠肺炎疫情等不利因素影響，兩岸貿易、投資總體仍保持增長。

她指出，10年來，兩岸貿易額「翻了一番」（成長一倍），呼籲民進黨當局應盡快撤除干擾阻撓兩岸經貿合作的不合理限制，為兩岸經貿交流營造良好的環境。

朱鳳蓮說，據大陸海關總署統計，2011年兩岸貿易額為1,600.3億美元，2021年兩岸貿易額增長至3,283.4億美元，10年間兩岸貿易額「翻了一番」。兩岸貿易額占大陸外貿的比重從2011年的4.4%增長至2021年的5.4%，增長了1個百分點。

據台灣方面統計，兩岸貿易額占台灣外貿比重則從2011年的28.6%增長至2021年的33%，增長4.4個百分點。大陸並穩居台灣最大出口市場和最大貿易順差來源地。

此外，據大陸商務部統計，2011年共批准台商投資大陸項目2,639個，2021年為6,595個。截至2021年底，台商投資大陸項目共計12萬3,781個，實際投資額713.4億美元。

朱鳳蓮表示，10年來，大陸新批准台資項目數、吸引台資金額不斷增加，充分表明台商持續看好大陸巨大內需市場、完備產業體系、強大生產製造能力和廣闊發展前景。

朱鳳蓮稱，相較之下，由於民進黨當局對大陸企業赴台投資不斷設置新障礙，截至2021年底，陸資赴台投資額小幅增長，總額僅為37.1億美元。

朱鳳蓮說，事實充分說明，無論是民進黨當局出於政治私利的人為設限，還是疫情等突發事件、偶發因素，都改變不了兩岸經貿合作的堅實基礎、客觀需求和不竭動力，更抹殺不了由此為兩岸同胞特別是台灣同胞帶來的巨大利益福祉。

她指出，擴大兩岸經貿合作、深化兩岸融合發展，是兩岸民心所向、大勢所趨，是任何人任何力量都無法阻擋的。民進黨當局應盡快撤除干擾阻撓兩岸經貿合作的不合理限制，為兩岸經貿交流營造良好的環境，為台灣民眾利益福祉創造更好的未來。

朱鳳蓮 民進黨 台商

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