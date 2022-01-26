廣州今年生產總值估增5.5%

25日開幕的廣州市十六屆人大一次會議上披露，廣州2021年地區生產總值2.82兆元（人民幣，下同），同比增長8.1%，5年年均增長6.1%，經濟實力躍上新台階。根據工作安排，廣州市2022年預期地區生產總值增長5.5%左右。

新華社報導，廣州市政府工作報告提出，廣州民營經濟增加值、社會消費品零售總額、商品進出口總額均超過兆元。與此同時，廣州產業升級步伐加快。廣州市政府工作報告提出，廣州已形成6個產值超千億元的先進製造業集群、6個增加值超千億元的服務行業，戰略性新興產業增加值占地區生產總值比重突破30%。

廣州市政府工作報告提出，廣州的戰略科技力量布局實現重大突破。廣州實驗室、粵港澳大灣區國家技術創新中心掛牌運作。大陸國家、省重點實驗室分別增加至21家和256家。廣州創新生態環境明顯優化，研發投入占GDP比重預計達3.15%。科技成果轉移轉化提速，廣州高新技術企業突破1.2萬家，比2016年增長1.6倍。