世茂集團 擬售深圳第一高樓

大陸房企危機未止，為解決流動性問題，大陸知名地產商世茂集團近期出售多個地產項目。據上海「澎湃新聞」報導，世茂集團預計出售其位於深圳的第一高樓「世貿深港國際中心」，對外報價人民幣151.43億元，世茂集團已經利用該項目融資人民幣92.7億元，包括土地抵押、在建工程抵押和100%股權質押。

澎湃新聞指出，世茂集團的第一高樓「世茂深港國際中心」正在尋找買家。該項目位於深圳龍崗大運新城，占地面積達32.19萬平方公尺，建築面積136.45萬平方公尺，該項目總市值人民幣629.04億元，已售84.25億元，剩餘貨值544.79億元。

據了解，世茂集團至少擁有30座超200公尺的地標建築。澎湃新聞報導，世茂深港中心之外，世茂重慶中心地標群、上海世茂廣場、杭州智慧之門、長沙世茂環球金融中心以及上海世茂深坑酒店等建築均在出售之列。

地標建築雖然能提高集團影響力，但同時也給集團財務帶來負擔。世茂股份母公司世茂集團總裁曾表示，儘管公司擁有市值人民幣2,000億元資產，但多集中在幾個大型綜合體，導致公司整體的周轉速度不夠；另一方面，地標項目也容易帶來表外負債。

世茂集團24日據報正與「中國海外」旗下廣東中海地產洽談，出售廣州亞運城項目股權。以超過人民幣18億元，出售所持有的廣州亞運城項目26.67%的股權;此外，世茂在21日晚公告，以總價10.6億元，出售旗下全資附屬公司上海世茂置業發展全部股權，給具有上海國資背景的上海久事北外灘建設發展有限公司。