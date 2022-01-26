三大回流 海南自貿港金字招牌

依託自貿港開放政策，海南打造免稅購物、國際醫療和留學海南三大品牌，承接海外消費回流，努力建設國際旅遊消費中心。「三大回流」成為海南自貿港的金字招牌。

中新社報導，海南離島免稅銷售去年暴發式增長，全年離島免稅店總銷售額601.7億元（人民幣，下同），同比增84%。根據規劃，海南將進一步提升免稅商業設施環境，組建免稅行業協會，提高海南免稅經營主體國際採購能力，力爭今年離島免稅店銷售1000億元。

海外就醫回流呈現亮點。作為中國大陸唯一的醫療特區，博鰲樂城國際醫療旅遊先行區享有「特許醫療、特許研究、特許經營、特許國際醫療交流」以及真實世界數據試點等一系列特殊政策。去年來，樂城先行區特許藥械進口增長58.5%，醫療旅遊人數增長90.6%。

今年1月，樂城先行區宣布進口特許藥械品種首例突破200例，率先在中國大陸境內基本實現醫療技術、裝備、藥品與國際先進水平「三同步」。

樂城先行區表示，特許進口人工耳蝸已成為出國就醫患者回流的代表性產品，近期前來就診的「候鳥」老人明顯增多。截至目前，已有50名聽障患者在博鰲恒大國際醫院進行特許人工耳蝸植入手術，接受治療的患者年齡最大60歲，最小1歲。

今年，海南支持樂城先行區在高端醫美、移植康復、特醫食品進口等方面塑造新優勢，實現醫療健康消費倍增。「樂城先行區試點發展特許醫療、腫瘤防治等國際醫療旅遊相關產業，豐富相關領域國際交流合作。」海南省政協委員李瑋建議樂城先行區發展健康會展產業，推動海南高端醫療旅遊。

在海外留學回流上，海南也握有政策「好牌」—中國大陸允許境外理工農醫類高水平的大學、職業院校在海南自貿港獨立辦學，設立國際學校。推動大陸國內重點高等院校引進國外知名院校在海南自貿港舉辦具有獨立法人資格的中外合作辦學機構。