吉林「千億斤糧」 工程啟動

中國大陸農業大省吉林2022年再度加碼保護黑土地。正在長春召開的吉林省兩會上，吉林省省長韓俊表示，今年該省保護性耕作面積將達到3000萬畝以上，並將啟動實施「千億斤糧」生產工程。

中新社報導，以高產著稱的黑土地對全球糧食生產意義重大。世界黑土區主要分布在中國東北平原、烏克蘭平原、密西西比平原及潘帕斯草原。由於長期高強度開發利用，全球黑土數量、質量和生態功能呈現退化趨勢，土壤流失、肥力下降、結構變差等成為共性問題，黑土地保護與可持續利用迫在眉睫。

中國大陸政府高度重視黑土地保護工作。位於中國大陸東北平原的吉林省近七成耕地為黑土地，其在黑土地保護方面形成了著名的「梨樹模式」。這一模式的核心是實施保護性耕作，減少黑土地耕層土壤擾動，同時秸秆覆蓋還田。

「梨樹模式」在保護的同時也更高產。吉林官方近期公布的數據顯示，2021年，在梨樹示範基地，玉米畝產高達1077公斤，創造了中國大陸東北地區高產新紀錄。

2019年以來，吉林省保護性耕作實施面積每年增1000萬畝左右。2021年，該省保護性耕作實施面積達2875萬畝，占東北三省及內蒙古自治區計畫面積的40%以上，穩居中國大陸首位。

黑土地對吉林省糧食生產的貢獻有目共睹。2021年，吉林省糧食產量首次突破800億斤大關，達到了807.84億斤，增長率居中國大陸十大產糧省第一位。此前，吉林省糧食產量已連續八年穩定在700億斤以上。

韓俊表示，2022年，吉林省將加快國家糧食安全產業帶建設，啟動實施「千億斤糧」生產工程，糧食播種面積穩定在8600萬畝以上，正常年景下糧食產量穩定在800億斤以上。