胡潤全球瞪羚企業 陸171家居次

胡潤研究院25日發布「2021胡潤全球瞪羚企業」，列出了成立於2000年之後、三年內最有可能達到獨角獸級十億美金估值的高成長性企業。美國以201家排名第一，中國大陸以171家排名第二，美國和中國大陸占全球瞪羚總數的71%。全球瞪羚所從事的主要行業是金融科技和生物科技，在瞪羚中分別占比15%與14.9%。

「胡潤全球瞪羚企業」為胡潤研究院首次發布，尋找三年內最有可能達到獨角獸級十億美金估值的高成長性企業，簡稱「瞪羚企業」。目前胡潤研究員在全球找到的瞪羚企業共525家。其中，美國以201家排名第一，中國大陸以171家排名第二，美國和中國大陸占全球瞪羚總數的71%，而印度和英國分別以29家和26家排名第三、四名。

就城市來看，有59家瞪羚總部舊金山，舊金山成為瞪羚之都。其次是上海54家，北京39家。前20名城市中有7個城市座落在中國大陸，深圳以21家排名第六，杭州以13家排名第八，蘇州以11家排名第九，廣州和南京都以6家排名第17。

在投資機構方面，紅杉是最成功的全球瞪羚投資機構，投資了全球七分之一的瞪羚企業，其次是紀源資本、經緯創投、中金和騰訊。紅杉中國是最成功的中國瞪羚投資機構，投資了大陸51家瞪羚企業，其次是中金、騰訊、經緯創投和啓明創投

如果從行業別觀察，全球瞪羚所從事的主要行業是金融科技（15%）和生物科技（14.9%），其次是軟件服務（9.9%）、健康科技（9.5%）和電子商務（7.8%）。全球獨角獸所從事的第一大行業也是金融科技，其次是軟件服務和電子商務。

本次榜單估值計算的截止日期為2021年11月。上榜瞪羚企業目前估值一般在5億至10億美元之間。胡潤研究院自2017年開始追蹤記錄獨角獸企業，自2018年開始追蹤記錄瞪羚企業。