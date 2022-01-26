聽新聞
test
0:00 / 0:00

「羅江福橘」品牌發布 賓朋稱讚

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／綜合報導
羅江福橘，是最地道的羅江特色水果。圖／本報四川德陽傳真
羅江福橘，是最地道的羅江特色水果。圖／本報四川德陽傳真

「幸福家園．橘勢大好」德陽羅江福橘品牌，近日發布。羅江福橘視覺包裝、模因創意視頻、國潮禮盒、創新文創產品和科技文創潮品、AI智慧音樂等，同時揭曉。

據了解，此次攜手國際青年團專屬定製「幸福家園．橘勢大好」羅江福橘國潮化公共品牌，旨在以農旅為媒，以柑橘為介，誠邀各方賓朋到羅江共享最地道的羅江特色水果，領略羅江山水風光無窮韻味，感受蜀道文化獨特魅力。

羅江福橘是四川省德陽市羅江區的晚熟柑橘。據四川省農業科學院園藝研究所專家介紹，羅江晚熟柑橘之所以成為同類中的翹楚，得益於天時地利有優勢、科學種植有方法、標準規範有品質。羅江福橘平均甜度13度甜，立春後果酸慢慢減退，最高甜度能達到17度甜。相比市場其他同類產品，羅江福橘要早成熟10至15天，從每年11月上旬上市，一直持續到次年5月。

自上世紀70年代以來，羅江就一直是以柑橘等水果暢銷大江南北的特色水果經作產區。近年來，當地出台了相關措施扶持產業發展，建成10萬畝柑橘標準示範園區，實現年生產柑橘6萬噸，銷售額3.6億元人民幣。下一步，當地將通過培養更加規模化、標準化、現代化的種植技術，申請有機產品、綠色產品認證等形式，助力羅江福橘品質提升。同時，積極拓展海外銷售市場，增強羅江福橘全球影響力和市場占有率。

柑橘 文創 品牌

延伸閱讀

文馨獎頒獎致詞 李永得：文化部研議提高投資文創免稅額

納豆傳腦出血住院開刀！營養師：5大營養素+4生活習慣，預防心腦中風

春節茂谷柑橘盛產採收 台中東勢警啟動「護果專案」

竹縣推柑橘創意商品 美食生活節登場搶商機

相關新聞

金門陸資酒店破產 批陸銀打壓

陸資在金門唯一企業金門陸島酒店有限公司昨驚傳破產倒閉，陸島酒店代表人在受訪時表示，公司會破產，不是因為疫情，反而是因為陸...

美光解散上海DRAM設計團隊

美光科技正在解散150人規模的上海研發中心旗下的DRAM設計部門，並挑選40多位核心研發人員提供移民美國的資格，預計最快...

房地產放貸提升 市場短期有利多

新的一年，大陸房地產貸款發放速度相較2021年下半年明顯提升，部分地區的銀行放款周期縮短至1個月以內。大陸專家表示，目前...

台商轉型 放眼新商機

面對後疫情時代和大陸加碼能耗雙控，台北經營管理研究院院長陳明璋昨（25）日在台商創新營運模式論壇上表示，2022年充滿不...

看陸廠崛起 起了戒心

大陸本土DRAM產業快速崛起，技術上不斷突破，讓美光起了戒心，總部在安徽合肥的大陸第一家本土DRAM業者長鑫存儲表示，目...

官方動手整治網路霸凌

河北邢台17歲少年劉學州被親生父母「二次遺棄」，還飽受眾多網友言語暴力，於24日輕生。類似的網路霸凌憾事在世界各地都不時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。