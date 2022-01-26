「羅江福橘」品牌發布 賓朋稱讚

「幸福家園．橘勢大好」德陽羅江福橘品牌，近日發布。羅江福橘視覺包裝、模因創意視頻、國潮禮盒、創新文創產品和科技文創潮品、AI智慧音樂等，同時揭曉。

據了解，此次攜手國際青年團專屬定製「幸福家園．橘勢大好」羅江福橘國潮化公共品牌，旨在以農旅為媒，以柑橘為介，誠邀各方賓朋到羅江共享最地道的羅江特色水果，領略羅江山水風光無窮韻味，感受蜀道文化獨特魅力。

羅江福橘是四川省德陽市羅江區的晚熟柑橘。據四川省農業科學院園藝研究所專家介紹，羅江晚熟柑橘之所以成為同類中的翹楚，得益於天時地利有優勢、科學種植有方法、標準規範有品質。羅江福橘平均甜度13度甜，立春後果酸慢慢減退，最高甜度能達到17度甜。相比市場其他同類產品，羅江福橘要早成熟10至15天，從每年11月上旬上市，一直持續到次年5月。

自上世紀70年代以來，羅江就一直是以柑橘等水果暢銷大江南北的特色水果經作產區。近年來，當地出台了相關措施扶持產業發展，建成10萬畝柑橘標準示範園區，實現年生產柑橘6萬噸，銷售額3.6億元人民幣。下一步，當地將通過培養更加規模化、標準化、現代化的種植技術，申請有機產品、綠色產品認證等形式，助力羅江福橘品質提升。同時，積極拓展海外銷售市場，增強羅江福橘全球影響力和市場占有率。