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房地產放貸提升 市場短期有利多

聯合報 / 記者林汪靜／台北報導
大陸專家稱，今年大陸房地產放貸有很大改善，市場短期有利多。圖為福州市一處新建住宅。（中新社）
大陸專家稱，今年大陸房地產放貸有很大改善，市場短期有利多。圖為福州市一處新建住宅。（中新社）

新的一年，大陸房地產貸款發放速度相較2021年下半年明顯提升，部分地區的銀行放款周期縮短至1個月以內。大陸專家表示，目前從開發商融資端來看，消費者、金融方面放貸都有很大的改善，而今年整體市場短期會有利多，帶起一波「小陽春」，但力度表現不如過往樂觀。

江蘇博思堂博視界總經理李樹來受訪表示，去年房地產市場急轉直下，明顯影響到整個行業的發展，從去年11月、12月，大陸官方已經在政策糾偏。

在金融端，對於受到原先政策如放貸放款速度較慢、不放款、利率較高問題，從去年兩個月開始已經在糾偏，第一個，提速；第二個，降準、降息，因此，在消費端，放款周期已經提速。他指出，現在長三角城市的銀行，最快一周就會放款，慢的話不超過一個月，過去可能三、四個月，甚至半年都不放款，但目前已提升到非常快的速度。另一方面，貸款利率持續下降，首套房利率現在是近10年較低水準。

此外，在企業端，大陸官方也在做一些調整，過去「三道紅線」較嚴，但最近幾個月，企業暴雷不斷出現，且影響很大，官方對此也在做變相調整和寬鬆。李樹來指出，優質房企若需要收一些物業，這方面銀行也提供了優惠保障。

對於今年房地產市場的展望，李樹來認為，今年仍面臨幾個外在因素，一個是大陸整體經濟發展，今年仍有疫情通膨的壓力，將影響房地產的基調；另一個從土地投資端來看，很多企業今年都較謹慎，抱持「居安思危」心態，影響並制約這些企業的投資，加上融資管道也影響他們的投資決策，大部分民企可能會先解決自身現金流，把風險降到最低。

李樹來提到，大陸已在做適當的政策托底，但受限於「房住不炒」，基本上頒布的政策可能以公積金優惠、貸款速度提升及利率下降為主，對消費端的限價、限購仍控制得比較緊，對於絕對量的釋放，仍要觀察政府是否調整「紅線」的政策。

房地產 疫情 通膨

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