中國電信5G消息正式商用 宣布個人接收免費
集微網消息，中國電信今日擧行5G消息商用發佈會，正式宣佈5G消息進入商用階段。
官方表示，5G消息分為個人5G消息和行業5G消息兩類。對於個人而言，基於手機號碼，無需下載，提供統一入口；對於企業來說，可以降低企業獲客成本，服務更加全面。
面向個人，中國電信提供5G消息標準套餐，探索多種計費模式；同時擴大5G消息終端覆蓋範圍，加強行業合作。
具體資費上，個人接收免費，發送與現行短信一致；企業按照不同消息類型分別收費。
中國電信副總經理唐珂表示，5G消息作為傳統短信的升級，可以成為運營商在2B和2C上重要的基礎服務。對於5G消息的發展，他認為，一是加強推廣，快速形成規模，把5G消息打造成數字化服務的新入口；二是加強5G消息與雲計算、AI、大數據、區塊鏈等新技術的融合，賦能千行百業；三是協同合作，共建共享5G消息新生態。第三方數據預測，5G消息的產業年規模可超千億級。
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