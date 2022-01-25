節前結匯需求旺 人民幣再創三年九個月以來新高

不受美元指數走高影響，加上春節前結匯需求仍多，人民幣兌美元匯率25日再度創新高。人民幣對美元在岸價下午16時30分收盤報6.3252元，離岸人民幣6.3258元；雙雙刷新三年九個月以來新高。

人民幣中間價報6.3418，較前日報6.3411，跌7個基點或0.01%。而一籃子貨幣計價的 CFETS 人民幣匯率指數，已突破103 關口，創指數建立以來新高。

國際局勢不穩，一方面烏克蘭和俄羅斯緊張關係升溫，另一方面美國聯準會預計在近期的貨幣政策會議上採取鷹派立場，受上述因素影響，市場避險情緒升溫，美元指數重返96附近。

一般而言，美元指數增強，會給人民幣帶來貶值壓力。不過人民幣對美元截至16時33分離岸報最高6.3258元；人民幣兌美元在岸價下午收盤報6.3252元，較前一日的6.3320，升值68個基點或0.11%。

離岸、在岸人民幣雙雙在2018年4月以來的高點附近徘徊。與此同時，一籃子貨幣計價的 CFETS 人民幣匯率指數，已突破103，創指數建立以來新高，總計本月以來已升0.72%。

有交易員指出，烏克蘭局勢緊張及美聯準會升息預期，令市場避險情緒升溫，美元指數重回96關口附近，不過，因為大陸境內市場春節前結滙需求仍多，人民幣延續強勢表現，短期則必須關注大陸監管當局態度。

也有分析認為，近期美元止跌回升，而人民幣升勢暫時難以扭轉，兩者走勢脫鈎也導致CFETS人民幣滙率指數已突破103關口，創逾6年新高，加上市場美元賣盤較重，且冬奧期間也會有匯率維穩需求，估計春節後的人民幣匯率走勢並不會出現太大的變化。

一位中資行交易員通過「路透」表示，人民幣這波走強與基本面和技術面關聯度不大，主要是對前期走勢的糾偏；沒有必要猜測節後匯率的走向和幅度，隨著去年多項政策出台，不應誇大市場出現較大波動的可能性。