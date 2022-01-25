快訊

囚禁暴打高嘉瑜 林秉樞遭起訴八大罪刑

有確診足跡？高雄義享天地下午5點暫停營業 全館清消

節前結匯需求旺 人民幣再創三年九個月以來新高

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
人民幣對美元在岸即期匯率創下三年九個月新高。（路透）
人民幣對美元在岸即期匯率創下三年九個月新高。（路透）

不受美元指數走高影響，加上春節前結匯需求仍多，人民幣兌美元匯率25日再度創新高。人民幣對美元在岸價下午16時30分收盤報6.3252元，離岸人民幣6.3258元；雙雙刷新三年九個月以來新高。

人民幣中間價報6.3418，較前日報6.3411，跌7個基點或0.01%。而一籃子貨幣計價的 CFETS 人民幣匯率指數，已突破103 關口，創指數建立以來新高。

國際局勢不穩，一方面烏克蘭和俄羅斯緊張關係升溫，另一方面美國聯準會預計在近期的貨幣政策會議上採取鷹派立場，受上述因素影響，市場避險情緒升溫，美元指數重返96附近。

一般而言，美元指數增強，會給人民幣帶來貶值壓力。不過人民幣對美元截至16時33分離岸報最高6.3258元；人民幣兌美元在岸價下午收盤報6.3252元，較前一日的6.3320，升值68個基點或0.11%。

離岸、在岸人民幣雙雙在2018年4月以來的高點附近徘徊。與此同時，一籃子貨幣計價的 CFETS 人民幣匯率指數，已突破103，創指數建立以來新高，總計本月以來已升0.72%。

有交易員指出，烏克蘭局勢緊張及美聯準會升息預期，令市場避險情緒升溫，美元指數重回96關口附近，不過，因為大陸境內市場春節前結滙需求仍多，人民幣延續強勢表現，短期則必須關注大陸監管當局態度。

也有分析認為，近期美元止跌回升，而人民幣升勢暫時難以扭轉，兩者走勢脫鈎也導致CFETS人民幣滙率指數已突破103關口，創逾6年新高，加上市場美元賣盤較重，且冬奧期間也會有匯率維穩需求，估計春節後的人民幣匯率走勢並不會出現太大的變化。

一位中資行交易員通過「路透」表示，人民幣這波走強與基本面和技術面關聯度不大，主要是對前期走勢的糾偏；沒有必要猜測節後匯率的走向和幅度，隨著去年多項政策出台，不應誇大市場出現較大波動的可能性。

人民幣 春節 烏克蘭

延伸閱讀

春節前探望獨居榮民 中榮院長陳適安陪他們一起用餐

宜警製春節行車用路「大補帖」兼作臨時停車牌

疫情衝擊春節出遊潮 桃園受創最深訂房下滑近兩成

春節症候群上身 醫師傳授謝絕聚會最佳擋箭牌　

相關新聞

Canon撤離珠海補償員工150萬人民幣 被嗆「傷中國人自尊心」

前段時間，佳能（Canon）宣布關閉經營32年的珠海廠，優厚的補償金方案讓全中國打工仔傻了眼，最高遣散費可達150萬人民...

節前結匯需求旺 人民幣再創三年九個月以來新高

不受美元指數走高影響，加上春節前結匯需求仍多，人民幣兌美元匯率25日再度創新高。人民幣對美元在岸價下午16時30分收盤報...

防技術外洩？ 傳美光將解散上海DRAM設計團隊

據陸媒「集微網」消息指出，市場近日傳出，美光科技正在解散150人左右規模的上海研發中心，並挑選40多位核心研發人員提供技...

胡潤發布2021年全球「瞪羚企業」 陸171家緊追美201家

胡潤研究院25日發布《2021胡潤全球瞪羚企業》，列出成立於2000年之後、三年內最有可能達到「獨角獸級」，市值達10億...

韓樂天集團重返大陸？ 樂天電視購物擬進軍中國市場

據《韓聯社》報導，樂天電視購物有意進軍大陸市場，並已與文創公司「Beyond Boundary」簽約，希望將卡通人物知識...

陸資在金門唯一企業「陸島酒店」破產 因被中方銀行打壓

陸資在金門唯一企業金門陸島酒店有限公司今天驚傳破產倒閉，陸島酒店代表人在受訪時表示，公司會破產，不是因為疫情，反而是因為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。