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韓樂天集團重返大陸？ 樂天電視購物擬進軍中國市場

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
據《韓聯社》報導，樂天電視購物有意進軍大陸市場。（取自樂天集團官網）
據《韓聯社》報導，樂天電視購物有意進軍大陸市場。（取自樂天集團官網）

據《韓聯社》報導，樂天電視購物有意進軍大陸市場，並已與文創公司「Beyond Boundary」簽約，希望將卡通人物知識產權（IP）等文創內容進軍大陸市場。

報導稱，Beyond Boundary將協助樂天電視購物策劃製作的原創內容在抖音、小紅書等當地社交媒體（SNS）和直播平台上推廣。

據樂天電視購物官網顯示，樂天電視購物為2007年樂天集團收購友利電視購物所成立。憑借獨特的商品與服務，創造與流通大企業樂天集團的協同效應站穩市場。

有消息指出，樂天電視購物今年新設媒體項目部，推進開發原創內容並商品化的新項目，同時也將開發藝術、文化非同質化代幣（NFT）。

2017年，樂天集團因提供土地給南韓政府作為「薩德」飛彈基地，引發中國大陸強烈不滿而遭到抵制。隨後，樂天瑪特在大陸的門市虧損累累，因而逐步收掉在大陸的門市，2019年樂天瑪特退出大陸市場。樂天集團此次計畫從電視購物進軍大陸文創市場，也引發關注。

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