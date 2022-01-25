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陸2021貨貿連五年全球第一 2022年「外貿鞏固提升年」

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
大陸貨物進出口總額連續五年居全球之冠。圖為山東青島港。新華社
大陸貨物進出口總額連續五年居全球之冠。圖為山東青島港。新華社

中國大陸對外貿易再創新高，大陸國務院新聞辦公室25日舉行的商務運行情況記者會指出，去年全年大陸貨物進出口總額人民幣39.1兆元（約新台幣170兆元），連續5年全球第一，吸收外資保持全球第二，對外投資穩居世界前列。此外，大陸商務部也將2022年定為「外貿鞏固提升年」。

去年全年大陸貨物進出口總額達人民幣39.1兆元，年增長21.4%，其中出口增長21.2%，進口增長21.5%。進出口規模接連跨越5兆美元、6兆美元兩大台階，前三季出口和進口國際市場份額分別為15%和12.1%，均創歷史新高。

在「一帶一路」項目成果上，去年大陸與沿線國家貨物貿易額達人民幣11.6兆元，創八年來新高，年增23.6%，佔陸外貿總額的比重達到29.7%；此外，中歐班列全年開行1.5萬列，運送146萬個貨櫃，分別年增22%、29%。

在投資方面，全年對「一帶一路」沿線國家直接投資人民幣1,384.5億元，年增7.9%，佔對外投資總額的比重達14.8%。沿線國家企業也看好中國大陸發展機遇，對大陸直接投資首次超百億美元，達到112.5億美元。大陸企業在沿線國家承包工程完成營業額人民幣5,785.7億元，佔對外承包工程總額的57.9%。

去年大陸實際使用外資也首次突破人民幣兆元大關，達到1.1兆元，增長14.9%，新設外資企業4.8萬家，增長23.5%。其中，高技術產業引資增長17.1%，佔比提升至30.2%。

大陸商務部對外貿易司長李興乾表示，確定2022年為「外貿鞏固提升年」，將著重提高中國大陸外貿綜合競爭力。並將具體實施幾項行動，包括跨周期調節穩外貿行動，充分釋放政策效應，進一步提升出口信用保險作用，切實抓好外貿領域信貸投放，增強企業應對匯率風險能力。

同時將利用市場多元化行動，充分發揮貿易暢通工作組作用，用好已經商簽的自貿協定，舉辦等重大展會，指導企業鞏固傳統市場、開拓新興市場等。

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