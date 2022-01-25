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陸30省公布經濟增長目標 海南定9%最具雄心

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
海南將2022年經濟增長目標設定在9％，居大陸各省份之冠。圖為海口一家免稅店本月14日景象。新華社
海南將2022年經濟增長目標設定在9％，居大陸各省份之冠。圖為海口一家免稅店本月14日景象。新華社

隨著大陸各省政府工作報告相繼公布，各省也紛紛確定今年經濟增長目標。截至24日，除天津外，中國大陸已有30省份公布今年的經濟增長目標。其中，海南省設定的目標為9％最高，北京的目標則為5%以上，上海訂在5.5%左右，相較於2021年目標，各省份2022年國內生產毛額（GDP）增長目標普遍下調，均為個位數。

據中國新聞網報導，海南目標設定9%左右，位列第一。數據顯示，2021年海南GDP年增11.2%，位列大陸全國第2名，近兩年平均增速則高居第1。

此外，在海南自由貿易港的紅利上，可望為海南發展再添發展動力。據統計，去年海南離島免稅銷售額突破人民幣600億元。社會消費品零售總額年增26.5%，位居大陸第1。

2021年GDP總量位居前三名的廣東、江蘇與山東，廣東將今年經濟增長目標設定為5.5%左右，江蘇和山東均設定在5.5%以上。

在一線城市中，北京與上海在去年紛步入GDP人民幣4兆元級城市。北京去年GDP為4.02兆，增長8.5%。上海去年GDP達到4.32兆元，增長8.1%。不過在兼顧當前與長期的發展，對於2022年GDP預期目標，北京略為低調，設定為5%以上。上海設定在5.5%左右。

此外，相較2021年GDP增長目標，多數省份2022年目標有所下調。30個省份GDP目標均為個位數，沒有一個達到兩位數。2021年，湖北省將經濟增長目標設定在10％以上，今年則調整為7%，並表示「在實際工作中盡可能爭取最好的後果」。

北京 上海

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