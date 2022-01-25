陸房企資金危機仍存 世茂集團大灣區地標659億元求售

大陸房企危機未止，為解決流動性問題，大陸知名地產商世茂集團近期出售多個地產項目。據上海「澎湃新聞」報導，世茂集團預計出售其位於深圳的第一高樓「世貿深港國際中心」，對外報價人民幣151.43億元（約新台幣659億元），世茂集團已經利用該項目融資人民幣92.7億元，包括土地抵押、在建工程抵押和100%股權質押。

澎湃新聞指出，世茂集團的第一高樓「世茂深港國際中心」正在尋找買家。該項目位於深圳龍崗大運新城，佔地面積32.19萬平方公尺，建築面積136.45萬平方公尺，該項目總市值人民幣629.04億元，已售84.25億元，剩餘貨值544.79億元。

據了解，世茂集團至少擁有30座超200公尺的地標建築。澎湃新聞報導，世茂深港中心之外，世茂重慶中心地標群、上海世茂廣場、杭州智慧之門、長沙世茂環球金融中心以及上海世茂深坑酒店等地標性建築均在出售之列。

地標建築雖然能提高集團影響力，但同時也給集團財務帶來負擔。世茂股份母公司世茂集團總裁曾表示，儘管公司擁有市值人民幣2,000億元資產，但多集中在幾個大型綜合體，導致公司整體的周轉速度不夠；另一方面，地標項目也容易帶來表外負債。

世茂集團24日據報正與「中國海外」旗下廣東中海地產洽談，出售其持有的廣州亞運城項目股權。以超過人民幣18億元，出售所持有的廣州亞運城項目26.67%的股權;此外，世茂在21日晚公告，以總價10.6億元，出售旗下全資附屬公司上海世茂置業發展全部股權，給具有上海國資背景的上海久事北外灘建設發展有限公司。