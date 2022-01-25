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客運受壓、貨運強勁 國泰航空去年虧損大減

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

香港國泰航空24日公布2021年最新業務表現，截至去年12月31日，預計集團錄得綜合股東應占虧損約56億至61億元（港幣，下同），比2020年度虧損216億元大幅減少。

中新社報導，國泰航空指出，有關改善主要因為貨運需求強勁、貨運收益和運載率高企，以及公司持續有效地管理現金和成本。此外，2020年年度業績包括減值及企業重組等單次支出，該等開支在2021年亦顯著減少。

國泰航空行政總裁鄧健榮表示，集團努力不懈應對疫情造成的挑戰，採取果斷的行動，令公司由2020年上半年每月現金消耗25億至30億元，改善至2021年下半年大致上實現正現金流。

鄧健榮公布，2021年，國泰航空共載客逾71.7萬人次，而這一數字在2020年和2019年分別為460萬人次和3520萬人次。他坦言，2021年全年度的客運業務受旅遊限制和嚴格檢疫要求的影響而持續疲弱。

鄧健榮又表示，雖然客運業務持續嚴重受壓，但貨運需求於年內表現強勁。國泰航空在2021年運載約130萬噸貨物，而2020年和2019年分別運載約130萬噸和200萬噸。

國泰航空 疫情 香港

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