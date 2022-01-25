推動原創科技 商湯堅守初心

「我們更關注的是，商湯能否守住初心，堅持做原創，堅持長期主義，來推動原創科技的進步。」談及上市，商湯科技香港公司總經理尚海龍說。

中新社報導，2021年12月30日，商湯科技成功在港上市。尚海龍表示，商湯目前關注的行業方向主要在四個方面，包括智能汽車、智能商業、智能生活及智能城市。其中，在智能汽車方面，商湯可以提供從L2至L4不同層級、從輔助駕駛到無人駕駛的全面解決方案；商湯去年還發布了以「元宇宙」風格為亮點的旅遊巴士，該巴士窗外景色與玻璃能互動，讓乘客能在沉浸式環境中，獲得具有未來感的體驗。

在智能商業領域，尚海龍續說，企業的需求多種多樣，例如商湯在過去四年賦能超過4.5億部的手機，可以說，安卓平台為主的手機至少都會有一項功能使用了商湯人工智能的技術。另外，有部分餐廳已在使用人工智能技術校對出餐的標準化，包括擺盤是否漂亮，是否漏掉了套餐中的某項內容等。

智能城市方面，他表示，商湯目前服務了全球超過119個城市，例如幫助解決在城市管理邊角當中較難及時響應的問題，包括智慧防疫的探溫、非接觸的門禁等，也有在應對亂扔垃圾、亂停車等社會頑疾上的應用。

智能生活領域也有不少例子，尚海龍說，例如很多直播平台會應用人工智能提升主播的美顏程度，又或是增加直播的互動性等。

「我們在不斷追求賦能百業的過程中，會關注不同層面的需求。這些需求會推動人工智能不斷豐富產品及服務，以提高生產效率，同時也會促進大家對美好生活的追求。」尚海龍說。

這些成果不僅來源於對原創的堅持，更來源於人才。尚海龍透露，商湯的人才聚集十分多樣化，5000多名員工中，有70%屬於研發與工程師團隊。「這個3500人的隊伍，實際上就是讓商湯聚焦的四大產業的工程師聚在一起，去尋找如何善用人工智能，提升整個行業的生產效率的路徑。」