聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸第24城市 東莞GDP跨過兆元

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

最新統計數據顯示，2021年廣東省東莞市實現地區生產總值10855.35億元（人民幣，下同），同比增長8.2%。

東莞成為中國大陸第24個GDP過兆元的城市，進入2022年，東莞市政府提出聚焦「科技創新+先進製造」的新發展戰略。

新華社報導，作為大陸外貿風向球，過去兩年新冠肺炎疫情對東莞影響巨大：從缺訂單到缺工再到缺貨櫃，這些都影響東莞正常的對外貿易。2021年東莞外貿增速止跌回升，全年進出口總額實現15247億元，同比增長14.6%。

加工貿易、勞動密集型產業曾是東莞的標籤。如今，儘管食品飲料、紡織服裝鞋帽等傳統產業的產值仍在增加，但東莞的領跑者已切換為高技術產業。

東莞市天域半導體科技有限公司成長的經歷就是這個趨勢的縮影。公司創建者是傳統造紙行業出身，2009年轉向尖端的半導體產業。

等待的時間十分煎熬，天域副總經理孔令沂說：「就是靠其他產業撐著，雖然一直不賺錢，但就是堅持想往對的方向走。」2021年，天域的產值是前三年之和，銷售額達到1.6億元。

如今，在東莞的「外貿榜單」上，傳統服裝、鞋帽等的地位已被智能手機等高附加值產品替代，機電產品占據東莞外貿出口總值70%以上，全球每4部智能手機就有一部產自東莞。

2021年，東莞高端製造業增長迅速：工業機器人產品產值增長66.8%，積體電路增長22.5%，新能源汽車增長62.5%……

東莞市委政研室專職副主任趙敏說，新戰略把科技創新放在前面，目的是要以科技創新作為東莞發展先進製造業的引擎，為經濟發展提供新動能。

半導體 新冠肺炎

延伸閱讀

「老爹」張漢文率台商替林懷陳情 海基會同意協助

大陸今年本土確診破兩千例 東莞發逾20億倡就地過年

致伸泰國新廠增資2.8億

去年GDP破12兆 廣東穩坐第一

相關新聞

人民幣走升 踩到人行紅線

人民幣對美元在岸即期匯率昨（24）日收盤小升至6.3320刷新近三年九個月高點，中間價也創逾三年八個月新高。交易員認為，...

債務纏身！恒大發聲明 懇請債權人給予更多時間

債務危機還未解的大陸房地產巨頭恒大集團，24日晚間發表聲明對債權人做出懇求。聲明稱，集團董事會及風險化解委員會持一貫負責...

碳市場框架初步建立

大陸生態環境部新聞發言人劉友賓24日在北京表示，大陸全國碳市場第一個履約周期順利收官，履約完成率達99.5%。總體來看，...

戰略支點城市+骨幹走廊 陸將打造現代流通網絡

大陸國家發改委24日正式對外公布的「『十四五』現代流通體系建設規劃」提出，要「布局建設一批流通要素集中、流通設施完善、新...

項目為王 海南加速建構自貿港

海南自貿港建設進入第三年，處於發展的黃金機遇期和重要窗口期。「海南兩會」披露，海南持續通過引進項目壯大產業規模， 以「項...

大陸第24城市 東莞GDP跨過兆元

最新統計數據顯示，2021年廣東省東莞市實現地區生產總值10855.35億元（人民幣，下同），同比增長8.2%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。