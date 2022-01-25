大陸第24城市 東莞GDP跨過兆元

最新統計數據顯示，2021年廣東省東莞市實現地區生產總值10855.35億元（人民幣，下同），同比增長8.2%。

東莞成為中國大陸第24個GDP過兆元的城市，進入2022年，東莞市政府提出聚焦「科技創新+先進製造」的新發展戰略。

新華社報導，作為大陸外貿風向球，過去兩年新冠肺炎疫情對東莞影響巨大：從缺訂單到缺工再到缺貨櫃，這些都影響東莞正常的對外貿易。2021年東莞外貿增速止跌回升，全年進出口總額實現15247億元，同比增長14.6%。

加工貿易、勞動密集型產業曾是東莞的標籤。如今，儘管食品飲料、紡織服裝鞋帽等傳統產業的產值仍在增加，但東莞的領跑者已切換為高技術產業。

東莞市天域半導體科技有限公司成長的經歷就是這個趨勢的縮影。公司創建者是傳統造紙行業出身，2009年轉向尖端的半導體產業。

等待的時間十分煎熬，天域副總經理孔令沂說：「就是靠其他產業撐著，雖然一直不賺錢，但就是堅持想往對的方向走。」2021年，天域的產值是前三年之和，銷售額達到1.6億元。

如今，在東莞的「外貿榜單」上，傳統服裝、鞋帽等的地位已被智能手機等高附加值產品替代，機電產品占據東莞外貿出口總值70%以上，全球每4部智能手機就有一部產自東莞。

2021年，東莞高端製造業增長迅速：工業機器人產品產值增長66.8%，積體電路增長22.5%，新能源汽車增長62.5%……

東莞市委政研室專職副主任趙敏說，新戰略把科技創新放在前面，目的是要以科技創新作為東莞發展先進製造業的引擎，為經濟發展提供新動能。