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項目為王 海南加速建構自貿港

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

海南自貿港建設進入第三年，處於發展的黃金機遇期和重要窗口期。「海南兩會」披露，海南持續通過引進項目壯大產業規模， 以「項目為王」構建自貿港建設未來圖景。

中新社報導，2021年海南省GDP增幅位列大陸第二，兩年平均增速位列第一。海南省統計局局長劉自更說，產業投資已成為拉動投資增長主引擎。今年堅持「項目為王」，引進一批先進製造業項目，加快布局重大基礎設施項目。

海南省工業和信息化廳黨組書記王靜表示，海南今年在多條產業鏈上引進大項目穩投資增速。在石化新材料方面，海南煉化百萬噸乙烯項目將帶動下游產業配套。數位經濟方面，圍繞積體電路、半導體等招商。製造業圍繞海上風電、海上開採平台展開。現代醫藥圍繞醫藥研發、醫療器械布局產業。她還透露，海南今年有望利用自貿港政策，引進新能源汽車設計、組裝製造、電池回收再利用等項目。

同時，海南正在積極謀畫布局南繁種業、深海科技、航天航空等「陸海空」三大未來產業。2021年，海南新設立「陸海空」三大產業科創平台12家，中國種子集團總部落戶海南。

海南自貿港重點園區之一的三亞崖州灣科技城成為中國種業科研機構、經營主體的打卡地。

海南省政府工作報告提出，2022年將加快創建三亞崖州灣國家實驗室，打造集種源、種業和市場功能為一體的「南繁矽谷」；深海領域要建設多層級科技平台，在產業化上實現破題；航天領域要沿火箭鏈、衛星鏈和數據鏈，導入更多項目和核心團隊。

目前，重點園區已成為海南自貿港吸引項目的集聚區。海南省發展和改革委員會主任顧剛說，2021年海南11個重點園區營業收入首次突破兆元（人民幣，下同）。今年繼續引導項目向園區聚集，同時適度超前謀畫基礎設施項目。

中共儋州市委副書記，洋浦經濟開發區管委會主任周軍平表示，洋浦正在培育石化新材料、港航物流、國際貿易三個超千億級的產業集群。

半導體 矽谷

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