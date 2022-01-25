戰略支點城市+骨幹走廊 陸將打造現代流通網絡

大陸國家發改委24日正式對外公布的「『十四五』現代流通體系建設規劃」提出，要「布局建設一批流通要素集中、流通設施完善、新技術新業態新模式應用場景豐富的現代流通戰略支點城市」，「打造若干設施高效聯通、產銷深度銜接、分工密切協作的骨幹流通走廊」。

中新社報導，大陸國家發改委經濟貿易司副司長張國華24日指出，在新發展格局下，中國大陸生產、消費的規模、結構與時空分布將發生較大變化，包括更多的主體加入經濟循環和現代流通創造歷史機遇，但商品和資源要素將可能更為分散，規模效益將會減弱。

張國華表示，從促進國民經濟循環，提升流通效率、降低流通成本的角度出發，需發揮現代流通體系對商品和資源要素的規模化組織優勢，推進區域間流通設施網絡和組織運行方式協同發展。因此，「規劃」提出上述目標任務。

他進一步解釋，戰略支點城市是流通設施的集中載體，是流通新技術新業態新模式應用的聚集區域。將遵循流通銜接生產、服務消費的特點，結合不同城市間的流通發展差異，在大陸選定若干現代流通戰略支點城市，分類推進建設。

骨幹流通走廊串接現代流通戰略支點城市，通過設施高水平聯通、產銷深層次銜接、產業分工緊密協作，形成「支點城市+骨幹走廊」現代流通網絡，打造大陸商品和資源要素順暢高效循環的流通主渠道。

張國華表示，爭取到2025年打造一批中國大陸現代流通戰略支點城市和數條骨幹流通走廊，推進形成高效暢通、內外聯通、安全互通的現代流通網絡。