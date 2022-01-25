碳市場框架初步建立

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸生態環境部新聞發言人劉友賓24日在北京表示，大陸全國碳市場第一個履約周期順利收官，履約完成率達99.5%。總體來看，大陸全國碳市場基本框架初步建立，價格發現機制作用初步顯現。

中新社報導，2021年7月16日，大陸全國碳市場上線交易正式啟動。納入發電行業重點排放單位2162家，覆蓋約45億噸二氧化碳排放量，是全球規模最大碳市場。

劉友賓表示，大陸全國碳排放權交易市場是推動實現碳達峰、碳中和目標的重要政策工具。推進大陸全國碳市場建設各項工作，構建了支撐大陸全國碳市場運行的政策法規和技術規範體系，制定並發布第一個履約周期配額分配實施方案，完成基礎支撐系統建設，強化數據質量管理，指導地方生態環境部門和控排企業加強能力建設。

截至2021年12月31日，大陸全國碳市場碳排放配額累計成交量1.79億噸，累計成交額76.61億元人民幣，成交均價每噸42.85元人民幣，履約完成率99.5%（按履約量計），大陸全國碳市場第一個履約周期順利收官。

劉友賓表示，總體來看，大陸全國碳市場基本框架初步建立，價格發現機製作用初步顯現，企業減排意識和能力水平得到有效提高，促進企業減排溫室氣體和加快綠色低碳轉型的作用初步顯現。

碳排放 人民幣 北京

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