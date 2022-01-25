陸十四五節能減排目標 能耗降13.5%

聯合報 / 記者陳政錄／綜合報導

為達2030碳達峰、2060碳中和目標，大陸國務院24日發布「十四五（2021年到2025年）節能減排綜合工作方案」，提出到2025年，全大陸每單位GDP能源消耗比，應較2020年下降13.5%，使能源消費總量得到合理控制。

方案還要求，到2025年，大陸化學需氧量、氨氮、氮氧化物、揮發性有機物等排放總量，要比2020年分別下降8%、8%、10%以上、10%以上，使得重點行業能源利用效率和主要汙染物排放控制水平基本達到國際先進水平。

根據「十四五節能減排綜合工作方案」，在主要目標中，還提出要對重點行業，進行綠色升級工程，如到2025年，完成5.3億噸鋼鐵產能超低排放改造，大氣汙染防治重點區域燃煤鍋爐全面實現超低排放。

同時，十四五時期，中國大陸規模以上工業單位增加值能耗要下降13.5%，萬元工業增加值用水量要下降16%。到2025年，鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃、煉油、乙烯、合成氨、電石等重點行業產能和數據中心達到能效標竿水平的比例要超過30%。

除此之外，發展目標還包括對工業園區進行節能環保提升工程，進行城鎮綠色節能改造工程、交通物流節能減排工程、農業農村節能減排工程、重點區域汙染物減排工程、煤炭清潔高效利用工程等，列出2025年，京津冀及周邊地區大型規模化養殖場氨排放總量削減5%、畜禽糞汙綜合利用率達到80%以上、非化石能源占能源消費總量比重達到20%左右等種種要求。

方案指出，要完善經濟政策，大陸各級政府財政加大節能減排支持力度，統籌安排相關專項資金支持節能減排重點工程建設，研究對節能目標責任評價考核結果為超額完成等級的地區給予獎勵，並逐步規範和取消低效化石能源補貼；同時，健全綠色金融體系，大力發展綠色信貸，支持重點行業領域節能減排。

化石 國務院

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