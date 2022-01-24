債務纏身！恒大發聲明 懇請債權人給予更多時間

債務危機還未解的大陸房地產巨頭恒大集團，24日晚間發表聲明對債權人做出懇求。聲明稱，集團董事會及風險化解委員會持一貫負責任的態度，懇請各境外債權人給予我方更多時間，支持我方充分考慮各類不確定性和風險，為形成一個對各方利益都有保障的債務風險化解方案而共同努力。

恒大集團表示，集團正會同相關顧問機構，以積極的態度與境外債權人持續進行溝通與對話。目前，集團已向境外債權人明確表態，董事會、風險化解委員會及集團上下正不遺餘力地評估經營情況、穩定生產營運、保障資金周轉，集各方之力共同制定一個全面、細緻、有效的債務重組計畫，以保障各方合法權利，相關工作推進情況已於去年12月至2022年1月期間，由集團透過公告形式陸續予以披露。

聲明並強調，集團期待與各境外債權人的進一步對話與溝通，呼籲各境外債權人共同確保各利益相關方權利不受到極大損害，不採取任何激進的法律行動，對當前來之不易的穩定局面形成衝擊。

恒大集團累計債務高達3000億美元，其中包括將近200億美元的國際債券，這些債券於去年底一再拖欠到期的美元利息而被視為違約。