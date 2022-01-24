iPhone連續6周銷量第一 大陸廠商何時才能追平蘋果？

集微網報道，沉寂六年之後，iPhone 13再次帶領蘋果重返中國區銷量第一的寶座。

數據顯示，2021年10月及11月，iPhone 13已連續六周在中國保持著銷量和收入第一名的位置。自同年9月中旬發佈以來，13系列不僅在上市當月便帶動蘋果銷量同比增長43.6%，10月更迎來首次爆發，以267萬台登頂10月國內單機銷量冠軍；11月其持續放量，以約272萬台的銷量再次蟬聯第一，並以26.5%的市場份額，高出第二名vivo 10%的市場份額。

從已披露的12月京東自營手機銷量排行榜來看，銷量前五的機型中，蘋果就佔據了四個席位，其中第一名依舊是iPhone 13，也就是說，iPhone 13有較大可能連續三個月都蟬聯中國地區銷量第一的位置。

時間來到2022年1月3日，蘋果市值一度突破3萬億美元，成為全球首家市值達到該水平的上市公司。以上種種突破和成就，都有賴於iPhone 13系列的貢獻。

iPhone連續6周銷量第一，Mini系列前景未卜

據Counterpoint Research最新數據顯示，在iPhone 13發佈後，蘋果在中國連續六周保持著智能手機銷售量和收入第一的地位。其中11月份，蘋果基礎機型銷量佔比最高，達到51%；其次是iPhone 13 Pro Max和iPhone 13 Pro，分別佔據23%和21%的銷量比重；而iPhone 13 Mini的表現正如市場預計般欠佳，整體銷量僅佔5%，幾乎可忽略不計。

同時，相較CINNO Research發佈的銷售數據，11月中國國內廠商OPPO、vivo和榮耀較上月均出現小幅下滑，不過小米卻一洗先前末位的窘境，11月同比大增並躍升至第二位，主要得益於新機的上市以及雙十一購物節的推動。

對於銷量連續六周蟬聯榜首的蘋果而言，除了「降價策略」之外，全新影像技術以及5G功能也都對銷量起到提振作用，更何況，其高端市場最大的競爭對手華為已被「制裁」，後續生產面臨問題，國內空出的高端市場紅利看來仍是被蘋果悉數蠶食。

財報顯示，2021財年，蘋果實現營收3658.17億美元，其中iPhone就斬獲了1919.73億美元營收，同比增長39%，較上一財年增長542億美元，來自大中華區的營收更是高達683.66億美元，同比暴增70%。

也就是說，單單iPhone便為蘋果貢獻了超過半數的營收，而iPhone 13系列機型更是當中的「主力軍」。此外，蘋果來自中國的收入達到近兩成，並呈大幅增長趨勢。

以上數據也表明，在iPhone 13系列中，基礎機型iPhone 13的銷量表現最佳，Mini版本的銷量相對最差。對比此前iPhone 12 Mini初上市時，盡管市場話題度頗高，但銷量卻也略顯慘淡，遠不及同期的iPhone 12及iPhone 12 Pro，售價也是一步步下滑。不過，縱使iPhone 12 Mini遭遇了「滑鐵盧」，但蘋果仍堅持推出了第二代mini機型。而在銷量仍顯乏力的情景下，未來是否要繼續推出mini款機型，也就成為了業內廣泛熱議的焦點。

國產品牌高端化道阻且長

放眼行業，無論是外觀、功能還是配置等方面，智能手機的同質化現象都十分嚴重。隨著技術的成熟，手機廠商已不再侷限於瘋狂「堆料」或是打價格戰，如何通過硬體創新的差異化競爭成為了手機廠商發力的重中之重。

不斷向上遊靠近的國內手機廠商，也能反映出當前智能手機供應鏈嚴重的同質化現象。

不久前，OPPO官宣了首款自研NPU晶片馬里亞納MariSilicon X，vivo也在早前發佈了首款專業影像晶片vivo V1。另外，華為的海思麒麟晶片，小米自研的澎湃晶片，都傾注了手機廠商希望通過自研晶片，進一步構築技術競爭力，從而搶佔市場，尤其是高端市場領域份額的決心。

盡管蘋果銷量大放異彩，但國內手機品牌仍在市場份額中佔據一席之地。Counterpoint數據顯示，2021年第三季度，vivo手機的市場份額達到23％，排名第一；OPPO以20％的份額排名第二。榮耀獨立後首次進入中國前三，份額達到15%，超過小米14%的份額。蘋果份額為13％，排名第五。

與此同時，在蘋果持續放量，銷量連續六周蟬聯榜首的同時，國內各家手機廠商的市場份額也在波動中不斷競爭，但數據可見，在2021年11月中下旬，OPPO、vivo與蘋果的銷量差距越來越大，而前兩者的差距則在日益縮小，且呈下滑趨勢。這也從側面反映出，國產手機廠商在衝擊高端化市場的進程中仍道阻且長。

不可否認，在銷售價格方面，國內手機廠商的產品定位多遵循著高端化路線，產品價格不斷走高，部分價格已接近蘋果。另一方面，是在消費者對硬體配置要求不斷提高，廠商生產成本自然相應攀升。不過，即使價格和硬體達到「高端化」水平，但在高端化市場呈現出的銷售數據表現來看，國內品牌廠商與蘋果還存在一段距離，這也造成了蘋果「一家獨大」的現狀。

產業鏈消息指出，明年新一代iPhone將不再依賴高通的5G晶片，而會採用其自研晶片。目前，蘋果自研的新一代A16應用處理器已完成設計，將採用台積電4nm製程投片,預計2022年下半年開始在台積電Fab 18廠進入量產。消息更指，為確保產能，蘋果已接受台積電代工漲價，並包攬了12到15萬片的4nm產能。

結合此前消息，台積電將於2022年第一季起開始調漲晶圓代工報價，各製程平均價格較2021年上漲8%-10%左右。因此，蘋果晶片代工漲價致使產品成本上漲的壓力，或許會轉移至消費者端，故業界傳聞將搭載A16的iPhone 14價格，預計將只漲不跌，一改iPhone 13的低價策略。那麽，對於技術性能拉滿，但價格優勢縮小的蘋果新機，其後續中國市場表現能否維持遙遙領先的地位？國內廠商的銷量又何時才能追上蘋果？