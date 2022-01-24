疫情下雲端運算需求增 阿里雲數據庫產品收入年增5成

阿里巴巴旗下阿里雲公布其數據庫產品收入有超過50%年增長，主要原因為全球各地企業在疫情下致力恢復業務，提升對雲端運算的需求，特別是數據庫服務的應用所帶動。

綜合陸媒和外電，目前阿里雲各項數據庫產品共服務全球15萬顧客，涵蓋航空、保險、物流、零售、金融、科技、製造業、娛樂及教育等重要行業。

例如，國際保險企業友邦保險（AIA Life Insurance）採用阿里雲數據庫產品，以服務其增長中的中國大陸客戶群，並在將其關鍵服務遷移至雲端的過程中，仍可保障客戶獲得穩定而可靠的服務。

而總部設於新加坡的企業級視訊會議平台Rounddesk，服務需求在疫情期間大幅提升，該公司運用阿里雲產品，包括數據庫，以對應包括頻寬限制等多種營運挑戰。

阿里雲智能數據庫產品事業部負責人李飛飛表示，阿里雲對數據庫產品持續創新，以對應顧客就數據分析與安全日益增長的需求。此外，積極就更多數據庫產品開放原始碼，例如，雲原生數據庫PolarDB及分布式版本PolarDB-X，「以讓全球開發者可以透過我們的領先技術，建立普惠的數據庫生態系統。」