快訊

媽媽在陽台晾衣服 新北2歲女童從7樓臥室墜落馬路身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

去年減稅降費達4.3兆 陸工信部：力度還會加大

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
大陸工信部副部長徐曉蘭。取自大陸工信部網站
大陸工信部副部長徐曉蘭。取自大陸工信部網站

中國大陸工信部24日舉行記者會，工信部副部長徐曉蘭表示，2021年持續為中小企業減負，全年新增減稅降費達人民幣1兆元（約新台幣4.37兆元），2022年還將進一步加大減稅降費等惠企力度。

綜合陸媒報導，徐曉蘭指出，過去一年，中小企業經受住了原材料價格高企、訂單不足、疫情汛情等考驗。根據工信部數據，2021年1到12月，規模以上中小工業企業營業收入、利潤總額分別年增長20.7%、28.2%。

展望2022年，徐曉蘭說，為增後勁、保就業，工信部將著力增加企業實惠、減輕企業負擔。繼續實行小微企業融資擔保降費獎補政策，促進中小企業融資增量、擴面、降價。

另一方面，大陸工信部將繼續加大對「專精特新」中小企業培育力度，將新培育3000家左右「小巨人」企業；同時，解決中小企業拖欠款問題、加強對中小企業服務和保護合法權益等。

就新興產業領域，大陸工信部表示，要培育一批進軍元宇宙、區塊鏈、人工智慧等新興領域的創新型中小企業，並打造100個可複製可推廣的賦能應用場景，引導企業自覺轉型。

疫情 人民幣

延伸閱讀

盧秀燕異於顏寛恒 即時反擊不規避

越南通過逾4000億元刺激計畫 減稅補貼振興經濟

陸工信部：專精特新小巨人 今年新培育3千家

減稅、優化 大陸促海外文物回流

相關新聞

陸央行又放水 加碼14天期逆回購、利率降10基點

為維護春節前流動性平穩，中國人民銀行（大陸央行）24日公告，展開14天期逆回購操作人民幣1,500億元，其中利率為2.2...

疫情下雲端運算需求增 阿里雲數據庫產品收入年增5成

阿里巴巴旗下阿里雲公布其數據庫產品收入有超過50%年增長，主要原因為全球各地企業在疫情下致力恢復業務，提升對雲端運算的需...

去年減稅降費達4.3兆 陸工信部：力度還會加大

中國大陸工信部24日舉行記者會，工信部副部長徐曉蘭表示，2021年持續為中小企業減負，全年新增減稅降費達人民幣1兆元（約...

大陸官方智庫預估 今年大陸經濟增速5.3%

根據中國社科院宏觀經濟研究智庫和大陸經濟日報中國經濟趨勢研究院聯合發布報告，預計今年中國大陸經濟實際按年增速約為5.3%...

兩岸微流行／人行放貸 支持產業碳減排

在節能減碳全球趨勢下，綠色金融概念愈來愈風行，也逐漸落實到中國大陸政策層面。中國人民銀行（大陸央行）加大助推綠色金融的支...

陸奢侈品市場 首度躍升全球最大

貝恩公司近日發布的「2021年中國奢侈品市場報告」指出，繼2020年取得48%的增長之後，2021年中國大陸個人奢侈品市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。