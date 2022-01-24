去年減稅降費達4.3兆 陸工信部：力度還會加大

中國大陸工信部24日舉行記者會，工信部副部長徐曉蘭表示，2021年持續為中小企業減負，全年新增減稅降費達人民幣1兆元（約新台幣4.37兆元），2022年還將進一步加大減稅降費等惠企力度。

綜合陸媒報導，徐曉蘭指出，過去一年，中小企業經受住了原材料價格高企、訂單不足、疫情汛情等考驗。根據工信部數據，2021年1到12月，規模以上中小工業企業營業收入、利潤總額分別年增長20.7%、28.2%。

展望2022年，徐曉蘭說，為增後勁、保就業，工信部將著力增加企業實惠、減輕企業負擔。繼續實行小微企業融資擔保降費獎補政策，促進中小企業融資增量、擴面、降價。

另一方面，大陸工信部將繼續加大對「專精特新」中小企業培育力度，將新培育3000家左右「小巨人」企業；同時，解決中小企業拖欠款問題、加強對中小企業服務和保護合法權益等。

就新興產業領域，大陸工信部表示，要培育一批進軍元宇宙、區塊鏈、人工智慧等新興領域的創新型中小企業，並打造100個可複製可推廣的賦能應用場景，引導企業自覺轉型。