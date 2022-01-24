陸央行又放水 加碼14天期逆回購、利率降10基點

為維護春節前流動性平穩，中國人民銀行（大陸央行）24日公告，展開14天期逆回購操作人民幣1,500億元，其中利率為2.25%，較前次下降十個基點，被業內人士視為又一次政策降息。

另對冲上周執行的規模人民幣1,000億元7天期逆回購到期，24日大陸央行共實現單日流動性淨投放人民幣500億元。

在此之前，大陸央行曾於去年12月24日，展開過14天期逆回購操作，規模僅人民幣100億元，當時利率為2.35%。

今年1月17日，大陸央行將中期借貸便利操作（MLF）、7天期逆回購操作、常備借貸便利操作（SLF）利率各下調了十個基點；1月20日，繼續下調一年期貸款市場報價利率（LPR）十個基點；五年期以上LPR 五個基點。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華分析，大陸央行此次調降逆回購利率，是對應先前下調利率的配套動作，以應對經濟新的下滑壓力，推動市場利率適度下降，助力降低實體經濟融資成本，激發微觀主體活力，提振內需。

招聯金融首席研究員董希淼認為，下階段，大陸貨幣政策應更加主動有為，更加積極進取，注重靠前發力。他說，目前金融機構加權平均存款準備金率為8.4%，降準仍有一定空間。

與此同時，大陸央行在官方微信公眾號發布《2021年銀行間市場運行報告》。報告指稱，2021年，大陸銀行間市場流動性保持合理充裕。

報告指，2021年初，市場預期資金面收緊，貨幣市場利率上升，隨著流動性擔憂緩解，市場利率圍繞央行逆回購利率窄幅波動；外資繼續增配中國債券，債券市場收益率總體呈震盪下行趨勢；互換利率年初走高後單邊下行。

此後，報告稱人民幣匯率在震盪中延續強勢，總體在復雜環境下保持了合理均衡水平上的基本穩定，基礎國際收支大幅順差為人民幣提供了基本面支撐。