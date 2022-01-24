陸乘聯會展望車市 新能源車將成新車銷量主流

中國大陸全國乘用車市場信息聯席會（簡稱乘聯會）近日表示，2021年中國大陸汽車市場出現不少亮點，預計2022年狹義乘用車零售同比約增長4%，新能源車將成為新車銷量的主流。

中新社報導，乘聯會秘書長崔東樹21日在2022乘聯會汽車市場研討年會做「2021年汽車市場分析及2022年展望」報告時指出，2021年疫情反覆與缺芯（缺晶片）成為影響中國大陸車市的基調，但汽車出口倍增，新能源車表現突出，新造車勢力更是亮點，同時商用車進入調整期。中國大陸車市銷量約占全球需求的三成二，車企間的走勢越來越分化，新能源車滲透率達一成六。

研討年會上，大陸國家信息中心副主任徐長明做了「汽車市場形勢與展望」報告。他認為，中國大陸新能源汽車發展，正處於跨越鴻溝的關鍵期，預計2022年中國大陸汽車市場是一個總量微增長，結構此消彼長的市場。

乘聯會會長莊宇回顧2021年中國大陸車市走向。他強調，新能源車已成為車市繁榮的重要力量，中國大陸車市在2022年將繼續面臨新的考驗，也有新的機遇。

中國汽車技術研究中心首席專家劉斌表示，未來新能源車將成為新車銷量的主流、新能源車在汽車保有量中將占主導。