陸乘聯會展望車市 新能源車將成新車銷量主流

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
大陸專家預估，新能源車將成為中國大陸車市主流。圖為山西太原民眾試乘新能源車。（中新社）
大陸專家預估，新能源車將成為中國大陸車市主流。圖為山西太原民眾試乘新能源車。（中新社）

中國大陸全國乘用車市場信息聯席會（簡稱乘聯會）近日表示，2021年中國大陸汽車市場出現不少亮點，預計2022年狹義乘用車零售同比約增長4%，新能源車將成為新車銷量的主流。

中新社報導，乘聯會秘書長崔東樹21日在2022乘聯會汽車市場研討年會做「2021年汽車市場分析及2022年展望」報告時指出，2021年疫情反覆與缺芯（缺晶片）成為影響中國大陸車市的基調，但汽車出口倍增，新能源車表現突出，新造車勢力更是亮點，同時商用車進入調整期。中國大陸車市銷量約占全球需求的三成二，車企間的走勢越來越分化，新能源車滲透率達一成六。

研討年會上，大陸國家信息中心副主任徐長明做了「汽車市場形勢與展望」報告。他認為，中國大陸新能源汽車發展，正處於跨越鴻溝的關鍵期，預計2022年中國大陸汽車市場是一個總量微增長，結構此消彼長的市場。

乘聯會會長莊宇回顧2021年中國大陸車市走向。他強調，新能源車已成為車市繁榮的重要力量，中國大陸車市在2022年將繼續面臨新的考驗，也有新的機遇。

中國汽車技術研究中心首席專家劉斌表示，未來新能源車將成為新車銷量的主流、新能源車在汽車保有量中將占主導。

疫情

延伸閱讀

上海市長：加大力度布局車規級晶片生產

產線斷鏈+疫情爆發 今年買車還是要慢慢等

陸新能源車產業 三個快速發展

柳州產新能源車 占陸7分之1

相關新聞

陸奢侈品市場 首度躍升全球最大

貝恩公司近日發布的「2021年中國奢侈品市場報告」指出，繼2020年取得48%的增長之後，2021年中國大陸個人奢侈品市...

上海今年GDP 喊增長5.5％

上海市長龔正昨（23）日宣布，2022年上海國內生產毛額（GDP）年增率目標5.5%左右。但相較於2021年，上海GDP...

上海擴大生產 解車用晶片荒

車用晶片短缺問題衝擊全球汽車市場，上海市長龔正表示，上海正加大力度布局車規級晶片的生產，盡快解決汽車「缺晶片」問題。

陸乘聯會展望車市 新能源車將成新車銷量主流

中國大陸全國乘用車市場信息聯席會（簡稱乘聯會）近日表示，2021年中國大陸汽車市場出現不少亮點，預計2022年狹義乘用車...

陸新能源車銷售 衝500萬輛

中國汽車工業協會最新預測數據顯示，預估2022年新能源汽車產量及銷量有望突破500萬輛，提前完成官方制訂到2025年的產...

從投行看大／CFC影響台灣上市櫃公司分析

台灣上市櫃公司將因CFC生效導致合併報表利潤下降。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。