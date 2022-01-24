陸奢侈品市場 首度躍升全球最大

貝恩公司近日發布的「2021年中國奢侈品市場報告」指出，繼2020年取得48%的增長之後，2021年中國大陸個人奢侈品市場預計實現36%的增長，達到近4710億元（人民幣，下同），整體規模較2019年近乎翻番。

中新社報導，中國本土高端生活方式專業研究和顧問機構要客研究院的研判則更為樂觀。其「2020-2021中國奢侈品報告」顯示，2021年中國人奢侈品市場同比增長18%，總消費額達到1465億美元，將近1兆元人民幣，中國大陸市場第一次成為全球最大的奢侈品市場，在全球奢侈品市場的占比上升到30%。

疫情之下，大陸民眾出國購物受阻，將很多消費留在境內，並第一次實現奢侈品消費境內超過境外的情況。勞力士（上海）有限公司北京分公司總經理博漢直言自己所處的行業第一時間感受到疫情影響，「疫情暴發後，出境遊受阻，消費者難以出國血拚。中國近30%的奢侈品消費需求在短短幾個月裡就迅速回流。」

要客研究院院長、奢侈品產業研究專家周婷指出，投資渠道狹窄，投資轉消費增多，特別是投資型消費是高價奢侈品銷量暴增的最主要原因之一。此外，她還認為，新媒體和社交電商等生活方式教育也讓很多人有機會更加瞭解奢侈品牌，更嚮往優質的生活方式，也更容易觸達和購買奢侈品。

中歐國際工商學院市場營銷學副教授王雅瑾說，在中國大陸，許多30歲左右的年輕人其實掙得不少，年輕人手握大筆的可支配收入，不用肩負沉重的經濟負擔。他們在消費上更注重「自我獎賞」，願意把錢花在自己身上，買起大牌來毫不手軟。

騰訊營銷洞察（TMI）聯合波士頓咨詢公司（BCG）最新發布的報告指出，「90後」將成為市場消費的中堅力量，21歲-30歲年齡段的消費者，已占據中國大陸奢侈品市場客群的半壁江山，貢獻46%的銷售收入。