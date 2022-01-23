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龔正：今年上海經濟增長目標定在5.5%左右

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
上海市長龔正表示，今年上海經濟增長目標定在5.5%左右。澎湃新聞
上海市長龔正表示，今年上海經濟增長目標定在5.5%左右。澎湃新聞

上海是中國大陸經濟重鎮，上海市長龔正今天表示，今年全市經濟增長目標定在5.5%左右；儘管困難挑戰不少，但有信心、有底氣透過努力，實現這一目標。

據澎湃新聞，上海市十五屆人大六次會議閉幕後，上海市政府23日舉行記者會，龔正與記者見面並回答提問。

龔正指出，今年全市經濟增長目標定在5.5%左右，兼顧了當前和長遠，綜合考慮了需求、供給和預期面臨的壓力。儘管困難挑戰不少，但上海經濟持續恢復發展的態勢沒有改變，支撐高質量發展的資源要素條件沒有改變。

他表示，我們有信心、有底氣通過努力實現這一目標，保持經濟持續平穩健康發展。

龔正說，關鍵是穩字當頭、穩中求進，進一步把握好工作的時度效，全面落實好上海市人代會審議通過的《政府工作報告》中明確的十個聚力。要在穩字上持續發力，把經濟基本盤築得更穩、更牢；要在進字上務求實效，狠抓重大戰略任務落地、努力以自身發展的確定性有效對沖外部環境的不確定性，加快構築上海高質量發展新優勢。

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