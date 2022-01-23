大陸新增本土19例 其中北京9例最多

大陸本土疫情持續，北京仍是目前大陸疫情焦點，過去一日，大陸新增本土確診19例，其中北京9例最多，由於北京冬奧會和春節臨近，令北京承受沉重防疫壓力。

據大陸衛健委發布，1月22日0至24時，大陸新增確診病例56例。其中境外輸入病例37例，本土病例19例。

本土19例分布於：北京9例，其中豐台區6例、房山區2例、海淀區1例；天津5例，均在津南區；廣東3例，均在珠海市；河南1例，在安陽市；雲南1例，在西雙版納傣族自治州。含1例由無症狀感染者轉為確診病例（在北京）。

大陸境外輸入現有確診病例1137例（無重症病例），現有疑似病例7例。累計確診病例12350例，累計治癒出院病例11213例，無死亡病例。

截至1月22日24時，大陸現有確診病例2920例（其中重症病例10例），累計治癒出院病例98047例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例105603例。

此外，大陸新增無症狀感染者34例，其中境外輸入27例，本土7例（其中北京4例、雲南2例，廣東1例）；當日轉為確診病例15例（其中境外輸入14例）。