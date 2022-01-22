捲土重來！ 陸「車芯第一股」比亞迪半導體重開啟上市

在大陸被稱為「功率半導體龍頭」、「車芯第一股」的比亞迪半導體，歷經波折終於在度開啟上市進程。根據深交所公告，比亞迪半導體股份有限公司（以下簡稱「比亞迪半導體」）將於27日在創業板首發上會。「首發上會」，指上市公司新股發行前，須先經過證券發行審核委員會討論。

比亞迪半導體公開發行說明書顯示，此次IPO擬募資人民幣26.86億元（約新台幣117.22億元），用於投建新型功率半導體晶片產業化及升級項目、功率半導體和智能控制器件研發及產業化項目以及補充流動資金。

據了解，比亞迪半導體以車規級半導體為核心，在該領域已布局從晶片設計、晶圓製造、封裝與測試到系統及應用測試的全產業鏈IDM模式。

此外，比亞迪半導體2019、2020連續兩年在新能源車電機驅動器廠商中排名全球第二，在大陸國內廠商中排名居冠，市占率達19%，僅次於英飛凌。這也是比亞迪半導體被稱為「車芯第一股」的原因。

至於比亞迪半導體能否解決大陸科技業被「卡脖子」的問題？陸媒「智能車參考」指出，從技術來看，比亞迪半導體起步早，布局相對完善，技術和商用都處於世界領先地位，但產能頂多只能滿足比亞迪汽車需求。因此，要解決「卡脖子」問題為時過早。

事實上，比亞迪半導體在去年6月曾向深交所提交過一次招股書，後因聘用的發行人律師事務所被大陸證監會立案調查，導致IPO審核中止。

據先前資料，比亞迪半導體自2019年9月起，先後進行了幾輪融資，2020年5月26日，A輪融資人民幣19億元，引入紅杉中國、中金資本、國投創新等投資機構。

2020年6月15日，比亞迪半導體完成了A+輪融資，融資額人民幣7.99億元，引入包括韓國SK集團、聯想集團、中芯聚源、小米集團、北汽產投、上期產投等產業投資機構。中金公司估計比亞迪半導體目前市值約人民幣300億元。