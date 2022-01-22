快訊

不能輕忽！Omicron本土個案多為輕症 指揮中心公布常見4症狀

學測國文文言文比例仍多、離婚判決也入題 熱騰騰答案一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

捲土重來！ 陸「車芯第一股」比亞迪半導體重開啟上市

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
比亞迪半導體將再度重啟上市。（取自公司官網）
比亞迪半導體將再度重啟上市。（取自公司官網）

在大陸被稱為「功率半導體龍頭」、「車芯第一股」的比亞迪半導體，歷經波折終於在度開啟上市進程。根據深交所公告，比亞迪半導體股份有限公司（以下簡稱「比亞迪半導體」）將於27日在創業板首發上會。「首發上會」，指上市公司新股發行前，須先經過證券發行審核委員會討論。

比亞迪半導體公開發行說明書顯示，此次IPO擬募資人民幣26.86億元（約新台幣117.22億元），用於投建新型功率半導體晶片產業化及升級項目、功率半導體和智能控制器件研發及產業化項目以及補充流動資金。

據了解，比亞迪半導體以車規級半導體為核心，在該領域已布局從晶片設計、晶圓製造、封裝與測試到系統及應用測試的全產業鏈IDM模式。

此外，比亞迪半導體2019、2020連續兩年在新能源車電機驅動器廠商中排名全球第二，在大陸國內廠商中排名居冠，市占率達19%，僅次於英飛凌。這也是比亞迪半導體被稱為「車芯第一股」的原因。

至於比亞迪半導體能否解決大陸科技業被「卡脖子」的問題？陸媒「智能車參考」指出，從技術來看，比亞迪半導體起步早，布局相對完善，技術和商用都處於世界領先地位，但產能頂多只能滿足比亞迪汽車需求。因此，要解決「卡脖子」問題為時過早。

事實上，比亞迪半導體在去年6月曾向深交所提交過一次招股書，後因聘用的發行人律師事務所被大陸證監會立案調查，導致IPO審核中止。

據先前資料，比亞迪半導體自2019年9月起，先後進行了幾輪融資，2020年5月26日，A輪融資人民幣19億元，引入紅杉中國、中金資本、國投創新等投資機構。

2020年6月15日，比亞迪半導體完成了A+輪融資，融資額人民幣7.99億元，引入包括韓國SK集團、聯想集團、中芯聚源、小米集團、北汽產投、上期產投等產業投資機構。中金公司估計比亞迪半導體目前市值約人民幣300億元。

半導體 人民幣 IPO

延伸閱讀

特斯拉中國 上月交付量首破7萬輛

特斯拉上月銷首破7萬輛 上海工廠貢獻去年全球一半新車

福斯去年在中國售出7萬輛ID電動車 未達預期目標

Toyota傳明年在中國推出 使用比亞迪電池的純電動車

相關新聞

大陸近六成白領今年無年終 有年終者逾四成破萬元

年關將近，許多人最關心的莫過於年終獎。大陸人力資源平台「智聯招聘」近日發布的《2021年白領年終獎調查報告》顯示，大陸今...

陸新能源車購買限制擬取消

大陸國家發改委提出，將大力推廣新能源汽車，逐步取消各地新能源車輛購買限制，推動落實免限行、路權等支持政策，加強充換電、新...

恒大債務將重組 董座持股恐歸零

據財經智庫「REDD」引述消息人士稱，廣東省政府已擬定中國恒大債務重組框架內容，將出售恒大海外資產來抵債，恒大董事長許家...

大陸晶片銷售連2年超越台灣 挑戰南韓亞軍地位

晶片作為此輪中美大國角力中的一個重要籌碼，已經成為全球製造業的命脈。美國行業機構最新發布的調查顯示，曾經在晶片供應上被「...

美波音737Max回歸大中華市場有望 港公告解除禁飛令

因空難而被禁飛多年的波音737Max在大中華區解禁有望。據港媒「信報」報導，香港民航處於21日公告解除波音公司737 M...

捲土重來！ 陸「車芯第一股」比亞迪半導體重開啟上市

在大陸被稱為「功率半導體龍頭」、「車芯第一股」的比亞迪半導體，歷經波折終於在度開啟上市進程。根據深交所公告，比亞迪半導體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。