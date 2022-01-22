大陸近六成白領今年無年終 有年終者逾四成破萬元

年關將近，許多人最關心的莫過於年終獎。大陸人力資源平台「智聯招聘」近日發布的《2021年白領年終獎調查報告》顯示，大陸今年能拿到年終獎金的白領僅36.6%。而能拿到年終獎的白領中，逾4成年終獎超過人民幣1萬元。

這份報告的數據顯示，2021年能拿到年終獎的白領佔36.6%，雖然比2020年的27.6%、2019年的33.3%有所上升，但仍低於2018年的55.2%、2017年的66.1%。

就企業性質來看，54.9%的國企白領可以拿到年終獎，在不同性質企業中排名第一，外商/港澳台獨資企業有51%、政府機關/事業單位有47.9%、合資企業為46.2%。相比之下，只有29.5%的私營/民營企業白領能拿到年終獎，比例約為國企的一半。

另一方面，大陸年終獎的分化情況十分嚴重。大陸白領年終獎在人民幣1萬至5萬元（約新台幣4.36萬-21.82萬元）和5萬元以上的占比分別為32.3%、9%，兩項合計41.3%。亦即，在近六成白領拿不到年終獎的情況下，能拿到年終獎的白領中有四成以上年終獎超過人民幣1萬元。

從行業別來看，報告指出，2021年，金融業白領年終獎均值為人民幣1萬5,152元，居各行業之冠；能源/礦產/環保業白領年終獎為人民幣1萬2,571元，居次；文化/傳媒/娛樂/體育業白領年終獎均值人民幣7,156元，排名墊底。

從城市別來看，一線城市年終獎普遍較高。北京再次上榜年終獎最高城市，平均金額達到人民幣1萬3,152元，二、三名為深圳、上海，分別為人民幣1萬2,757元、1萬2,701元。