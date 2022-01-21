陸貨幣工具持續發力 人行下調各期限SLF各10個基點

中國人民銀行（大陸央行）持續實施寬鬆貨幣政策，自下調中期借貸便利（MLF）、市場報價利率（LPR）後，於21日宣布下調所有期限常備借貸便利（SLF）利率，並回溯自17日起，隔夜、七天和一個月常備借貸便利利率將分別下調了10個基點，分別為2.95%、3.10%、3.45%。分析指出，當前下調政策利率兼具必要性和充分性，同時標誌貨幣政策取向走向寬鬆。

人民銀行今日公布常備借貸便利（SLF）利率表，自1月17日起，隔夜常備借貸便利利率為2.95%，7天期品種為3.10%，1個月期品種為3.45%。而2021年12月隔夜、7天、1個月常備借貸便利利率分別為3.05%、3.2%、3.55%。

SLF是人行貨幣政策工具箱裡的一種，金融機構可根據自身流動性需求申請SLF。 SLF的操作利率，一般被視為「利率走廊」的上限。

本週人行動作頻頻，17日，央行運用MLF工具投放流動性人民幣（以下同）7,000億元，期限1年，利率為2.85%，降息0.1個百分點；7天逆回購投放1,000億，利率2.1%，降息0.1個百分點；20日，央行公布最新的5年期LPR為4.60%，上次為4.65%，下調5基點；1年期報3.70%，上次為3.80%，下調10基點。

而此前「路透」便曾引述三名消息人士預告人行今日將會下調SLF利率各10個基點，有分析認為，繼下調MLF利率後，調低SLF利率亦是情理之中、預期之內。

陸媒「華爾街見聞」報導，天風證券宋雪濤此前分析指出，當前下調政策利率兼具必要性和充分性。就時機來說，年初下調政策利率，一是有利於貨幣政策及早發揮寬信用穩增長的效果，二是規避了與美聯儲利率政策的直接碰撞，三是在一定程度上保護了銀行息差。