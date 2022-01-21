李克強：增強宏觀政策針對性 合理加大政策力度

大陸國務院總理李克強20日主持召開專家企業家座談會表示，保持宏觀政策連續性穩定性，增強針對性，合理加大政策力度。

據陸媒「央視」報導，李克強表示，要保持宏觀政策連續性穩定性、增強針對性，合理加大政策力度，注重區間調控、定向調控。

同時，李克強也說要實施組合式規模性減稅降費政策。堅持不搞大水漫灌，不搞粗放式，保持流動性合理充裕，採取綜合措施降低企業特別是中小微企業融資成本，加強對實體經濟支持。堅持就業優先，促進市場化社會化就業。保障電力煤炭等能源供應，穩定糧食生產。

事實上，中國大陸經濟下行壓力仍存，19日李克強主持召開國務院第六次全體會議，李克強便在會上指出，「當前經濟面臨新的下滑壓力，不確定因素增多，要努力爬坡過坎，穩字當頭，把穩增長放在更加突出的位置。」

據17日大陸官方發布的國內生產總值（GDP）增長率，第四季增長4.0%，較第三季4.9%下滑0.9%，顯示經濟成長正在放緩。許多內外分析機構認為今年大陸GDP增長率面臨「保5」防衛戰。