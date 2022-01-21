威脅拘留「惡意返鄉」者 河南縣長挨轟

一段關於河南省周口市鄲城縣縣長董鴻，關於威脅拘留「惡意返鄉」者的影片引發大陸網友熱烈討論，這名縣長公開在大會上說：「你只要返回，先隔離再拘留。」

在長20多秒的影片中，董鴻說：「凡是中高風險地區，試圖返回，不講你有沒有疫苗接種證明，不講你有沒有48小時的核酸檢測，你只要返鄉，先隔離後拘留。」

澎湃新聞報導，事後董鴻回應：「影片經過剪輯，不真實，剪輯掉了『不聽勸阻，惡意返鄉』等內容。」結果所謂「惡意返鄉」又釀成了一波新輿論。

有網友戲稱：「以前鄉愁是一張車票，我在這頭，故鄉在那頭。現在鄉愁是先隔離，再拘留。」

但董鴻言論仍然遭到廣泛批評，有網友質疑：甚麽叫「惡意返鄉」？人們會産生疑問，回鄉的人是惡意的嗎？「惡意」與否是縣長可以界定的嗎？春節回鄉爲何還有被拘留的風險？

新華社主辦《半月談》發表評論指出，層層加碼也反映出一些幹部不想作爲、不願擔當的懶政思想。透過層層加碼，將返鄉群衆「踢」出自己職責範圍，或者控制在自己劃定的圈子裡，讓自己少承擔風險和責任，這是懶政，也是治理能力不足。