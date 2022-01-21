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化解債務風險 恆大擬增聘仲介機構

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
據傳，中國恆大集團擬增聘仲介機構，協助化解債務風險。路透
據傳，中國恆大集團擬增聘仲介機構，協助化解債務風險。路透

因恆大未與境外債權人「實質接觸」，債權人代表表示，將採取行動捍衛自身合法權利；據報導，中國恆大集團擬增聘仲介機構，協助化解債務風險。

據路透報導，仲介機構包括財務顧問及法律顧問。恆大並要求海外債券持有人披露持倉情況，以編制持有人身分清單；該清單旨在方便與債券持有人的溝通。

恆大公告表示，考慮集團目前面臨的經營和財務上的挑戰，尤其是債務壓力，風險化解委員會正在積極研究解決方案並與債權人進行溝通，建議增聘包括中金公司、中銀國際亞洲作為財務顧問，中倫律師事務所作為法律顧問。

代表恆大及其附屬公司發行的境外債券持有人特別團體20日發出新聞稿，指恆大持續無視境外債權人及境外債權人的合法權利，也沒有積極與境外債權人溝通及努力化解風險的實質行動。

其後恆大境外債權人的一名顧問表示，在收到可能採取法律行動的警告信後，恆大團隊將與債權人接觸。

債務 律師

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