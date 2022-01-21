陸外匯局：美聯準會貨幣政策緊縮外溢影響低於上一輪

大陸國家外匯管理局副局長王春英21日表示，今年將適時加強宏觀審慎管理和預期引導，特別要防止市場主體的羊群效應；要防範化解外部衝擊的風險、不斷豐富工具箱。

據大陸國新辦網站消息，王春英21日在記者會上被問及美國聯準會可能採取更加激進的加息縮表組合的可能影響，王春英指出，中國大陸「能比較好地應對外部的變」；而且這一輪美國聯準會緊縮的溢出影響可能低於上一輪。

王春英表示，本輪發達經濟體量寬期間，中國大陸在跨境貸款貿易融資方面的資金流入是有限的，未來流出壓力相對來說是弱的，去槓桿的壓力是弱的，而上一輪時去槓桿的壓力是很大的。

王春英並強調，大陸國家外匯管理局主要的判斷是，美國和非美主要經濟體的經濟增長和貨幣政策的同步性比上一輪好一些。美國聯準會很注意和市場的溝通，關注就業和通脹情況，國際市場的定價會作出相應調整，因此，其外溢影響已經得到部分釋放。