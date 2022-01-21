陸外匯局：2021年經常帳順差與GDP之比在2%內

大陸國家外匯管理局副局長王春英今日表示，2020年中國經常帳順差占GDP的比在1.9%；2021年前三季度則為1.5%，初步估計，去年全年，大陸經常帳順差與GDP的比應該也在2%以內，處在國際認可的合理區間。

據大陸國務院新聞辦消息，王春英在21日記者會上表示，中國的經常帳運行穩健，在合理的順差規模，這是疫情防控和經濟社會發展取得的成果，另一方面也凸顯出中國近些年在推動跨境貿易的轉型升級、高品質發展方面取得成效。

根據外匯局指出，跨境電商等貿易新業態，成為推動貿易發展的一個新動能。據統計，2020年至2021年，網路購物平均收支規模比2019年增長了79%。

王春英表示，未來經常帳可能會逐步向常態回歸，並且會保持在合理區間。全球的疫情對國際經貿活動衝擊將有所緩和，外部需求對中國出口的拉動作用，將更加平穩和更可持續。留學等旅行支出可能會緩慢的回升。