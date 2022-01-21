聽新聞
test
0:00 / 0:00
陸外匯局：2021年經常帳順差與GDP之比在2%內
大陸國家外匯管理局副局長王春英今日表示，2020年中國經常帳順差占GDP的比在1.9%；2021年前三季度則為1.5%，初步估計，去年全年，大陸經常帳順差與GDP的比應該也在2%以內，處在國際認可的合理區間。
據大陸國務院新聞辦消息，王春英在21日記者會上表示，中國的經常帳運行穩健，在合理的順差規模，這是疫情防控和經濟社會發展取得的成果，另一方面也凸顯出中國近些年在推動跨境貿易的轉型升級、高品質發展方面取得成效。
根據外匯局指出，跨境電商等貿易新業態，成為推動貿易發展的一個新動能。據統計，2020年至2021年，網路購物平均收支規模比2019年增長了79%。
王春英表示，未來經常帳可能會逐步向常態回歸，並且會保持在合理區間。全球的疫情對國際經貿活動衝擊將有所緩和，外部需求對中國出口的拉動作用，將更加平穩和更可持續。留學等旅行支出可能會緩慢的回升。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言