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促綠色消費 陸發改委：大力推廣新能源汽車

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
圖為今年1月6日登場的「2022海口國際新能源汽車暨智能網聯汽車展覽會」，多款大陸國產新能源品牌受到市場關注。中新社
圖為今年1月6日登場的「2022海口國際新能源汽車暨智能網聯汽車展覽會」，多款大陸國產新能源品牌受到市場關注。中新社

大陸國家發改委提出，將大力推廣新能源汽車，逐步取消各地新能源車輛購買限制，推動落實免限行、路權等支持政策，加強充換電、新型儲能、加氫等配套基礎設施建設，積極推進車船用液化天然氣（LNG）發展。

大陸國家發改委網站刊登「促進綠色消費實施方案」，其中指出，要推動開展新能源汽車換電模式應用試點工作，有序開展燃料電池汽車示範應用；深入開展新能源汽車下鄉活動，鼓勵汽車企業研發推廣適合農村居民出行需要、質優價廉、先進適用的新能源汽車，推動健全農村運維服務體系。

方案也提及，要穩步擴大綠色債券發行規模，鼓勵金融機構和非金融企業發行綠色債券，更好地為綠色低碳技術產品認證和推廣等提供服務支持。鼓勵社會資本以市場化方式設立綠色消費相關基金。鼓勵開發新能源汽車保險產品，鼓勵保險公司為綠色建築提供保險保障。

方案提出，目標到2025年，綠色消費理念深入人心，奢侈浪費得到有效遏制， 綠色低碳產品市場佔有率大幅提升，重點領域消費綠色轉型取得明顯成效，綠色消費方式得到普遍推行，綠色低碳循環發展的消費體系初步形成。

方案指，到2030年，綠色消費方式成為公眾自覺選擇，綠色低碳產品成為市場主流，重點領域消費綠色低碳發展模式基本形成，綠色消費制度政策體系和體制機制基本健全。

綠色消費 保險 綠色建築

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