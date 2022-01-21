央企煤炭產量 去年破10億噸

中國國務院國有資產監督管理委員會秘書長、新聞發言人彭華崗19日透露，2021年中央煤炭企業產量首次突破10億噸大關。

中新社報導，大陸國務院新聞辦公室19日舉行新聞發布會，彭華崗介紹2021年中央企業經濟運行情況。彭華崗表示，到2021年底，中央企業有42個煤礦列入應急保供名單，預計核增產能9410萬噸/年。四季度，煤炭日均產能達到了295萬噸，比前三季度增長17%以上。去年中央企業煤炭企業產量首次突破了10億噸大關。

他指出，中央發電企業發電出力水平也超過了2020年同期水平。截至2021年底，中央發電企業電煤庫存量達到9569萬噸，同比增長29.2%，電煤庫存可用天數達到20.1天，同比增加5.1天。全年發電量達到了4.95萬億千瓦時，同比增長10.2%，占大陸全國發電量的比重是64.6%，高於裝機規模占比2.5個百分點。