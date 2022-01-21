聽新聞
test
0:00 / 0:00

上海兩會 聚焦碳金融創新

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

19日，上海正式開啟兩會時間。作為大陸全國碳排放權交易系統建設運維城市，上海在碳金融領域走在了全國前列，關於碳金融創新也成為本次上海兩會多名政協委員關注的重點話題。

中新社報導，上海市政協委員王芳表示，目前中國碳排放市場交易體制還不完善，交易並不活躍，和碳相關的金融產品也很少。對此，王芳建議，要允許更多的金融機構能够參與到碳排放交易權市場，並推進相關法律制度建設，在金融機構進入碳交易市場時，能有相關相對健全的法律法規，保障金融機構參與市場交易後的穩健和風險規避。

上海市政協委員焦正指出，碳市場本身就具有一定的金融屬性，但其目前僅作為一個現貨市場。焦正表示，碳市場要發揮好碳市場的碳定價功能，形成有效的碳定價體系，積極探索衍生品市場，計劃形成一個包括現貨、遠期、掉期、期貨等多產品並行的市場體系，形成有效的碳定價。

上海市政協委員朱國建建議，應進一步推動金融機構以多種形式參與碳交易市場：加大對於碳期貨、碳掉期等金融衍生品的投資參與，提升碳交易二級市場的靈活性；完善相關政策，支持金融機構以兼併與收購等方式優化碳交易市場的資源配置，增強碳市場靈活性；推動相關期貨法律的修訂，將碳配額衍生品納入交易品種；加強政府部門與金融機構的合作，推動碳基金領域相關節能環保減排項目的落地。

上海市政協常委、復星國際聯席CEO陳啟宇建議推動成立相關的市場化雙碳大基金，基金期限達10年以上、基金總額超百億元人民幣、期限內可重複投資、重點投資新能源產業鏈（電動車、鋰電、風電、光伏）、相關減碳低碳產業和上海核心創新產業，可以適當出資到優秀的雙碳子基金。

上海 碳排放 人民幣

延伸閱讀

漢來美食插旗新竹 漢來上海湯包、上菜進駐竹北遠百

繼北京之後 上海去年GDP也破人民幣4兆大關

台指期重返18,200點 漲80點收18,226點

大陸去年人均可支配收入 上海、北京均逾台幣30萬元

相關新聞

陸5G基地台逾140萬個 已連接5億戶

中國工業和信息化部披露了5G發展的最新數據：至2021年末，累計建成開通5G基站（基地台）142.5萬個，5G手機終端連...

陸穩住房市 調降貸款利率

中國人民銀行昨（20）日分別調降1年期及5年期以上的貸款市場報價利率（LPR）10個基點及5個基點，其中，掛勾房貸利率的...

阿里巴巴共同創辦人 蔡崇信砸52億買紐約豪宅

彭博資訊報導，為阿里巴巴共同創辦人蔡崇信和馬雲管理部分財富的Blue Pool資本公司，已斥資1.88億美元（約新台幣5...

螞蟻減持互聯網保險第一股

市場盛傳大陸監管機關將制訂新規管制互聯網企業的投融資操作，使得互聯網科技巨頭近期動作頻頻，螞蟻科技集團近日就減持互聯網保...

僑外資來台投資金額下滑

受新冠疫情、美中戰略互動下兩岸關係、國際經貿情勢變化影響，經濟部投審會昨（20）日發布的統計數據顯示，2021年1到12...

去年GDP破12兆 廣東穩坐第一

大陸廣東省統計局20日公布的資料顯示，廣東2021年地區生產總值達12.4兆元人民幣（下同），年增比增長8%，成為全大陸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。