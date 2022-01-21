上海兩會 聚焦碳金融創新

19日，上海正式開啟兩會時間。作為大陸全國碳排放權交易系統建設運維城市，上海在碳金融領域走在了全國前列，關於碳金融創新也成為本次上海兩會多名政協委員關注的重點話題。

中新社報導，上海市政協委員王芳表示，目前中國碳排放市場交易體制還不完善，交易並不活躍，和碳相關的金融產品也很少。對此，王芳建議，要允許更多的金融機構能够參與到碳排放交易權市場，並推進相關法律制度建設，在金融機構進入碳交易市場時，能有相關相對健全的法律法規，保障金融機構參與市場交易後的穩健和風險規避。

上海市政協委員焦正指出，碳市場本身就具有一定的金融屬性，但其目前僅作為一個現貨市場。焦正表示，碳市場要發揮好碳市場的碳定價功能，形成有效的碳定價體系，積極探索衍生品市場，計劃形成一個包括現貨、遠期、掉期、期貨等多產品並行的市場體系，形成有效的碳定價。

上海市政協委員朱國建建議，應進一步推動金融機構以多種形式參與碳交易市場：加大對於碳期貨、碳掉期等金融衍生品的投資參與，提升碳交易二級市場的靈活性；完善相關政策，支持金融機構以兼併與收購等方式優化碳交易市場的資源配置，增強碳市場靈活性；推動相關期貨法律的修訂，將碳配額衍生品納入交易品種；加強政府部門與金融機構的合作，推動碳基金領域相關節能環保減排項目的落地。

上海市政協常委、復星國際聯席CEO陳啟宇建議推動成立相關的市場化雙碳大基金，基金期限達10年以上、基金總額超百億元人民幣、期限內可重複投資、重點投資新能源產業鏈（電動車、鋰電、風電、光伏）、相關減碳低碳產業和上海核心創新產業，可以適當出資到優秀的雙碳子基金。