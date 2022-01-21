實際使用外資 去年廣州破500億

廣州市商務局19日公布，2021年，該市實際使用外資首次突破500億元（人民幣，下同）。

中新社報導，2021年廣州市市社會消費品零售總額、貨物進出口總額雙雙突破萬億元大關，實際使用外資首次突破500億元。全年中歐（中亞）班列開行列數增長73.9%，貨值增長91.5%；外貿動能持續增強，市場採購規模居中國大陸地區第二，跨境電商進口連續7年第一。

在當日舉行的「一起向未來—在廣州，讀懂達沃斯」分享交流會現場，多名外商代表對廣州營商環境讚不絕口。廣州市人民政府外事辦公室一級調研員塗宏哲表示，廣州將進一步密切與世界經濟論壇的合作頻度、提升合作層次，要抓好中國未來汽車與交通出行大會成果的落實，確保全球末端物流自動駕駛無人配送示範區項目如期落戶，構建智能網聯汽車產業生態圈。

他表示，廣州市人民政府外事辦公室還將促成更多的廣州優質企業與論壇深度融合，廣州將強化與世界城市和地方政府聯合組織、世界大都市協會等國際組織，以及廣州市100個國際友城和66個外國駐穗總領館等的交流合作，構建全方位、多領域的改革開放新格局。