大陸快遞收入 2025年估逾1.8萬億元

中國國家郵政局政策法規司司長曾軍山19日表示，到2025年，大陸郵政快遞業年業務收入預計將超過1.8萬億元（人民幣，下同）。

中新社報導，大陸國家發改委19日召開新聞發布會，曾軍山會上表示，當前，中國快遞雖然已經邁入了「千億萬億」新階段，但是發展不平衡不充分矛盾仍然突出，大而不強、快而不優、粗而不精。「十四五」時期，將推動郵政快遞業高質量發展。

一是推動快遞服務更為便捷更廣覆蓋更加優質。城市地區智能收投箱等設施更好滿足多元化需求，農村地區基本實現建制村直接收投郵件快件，實現抵邊自然村郵政普遍覆蓋。

二是提升快遞服務質效，預計到2025年，郵政快遞業年業務收入超過1.8萬億元，快遞業務量超過1500億件，增速均保持在10%—11%左右，大約相當GDP增速的兩倍。

三是推進郵政快遞業與電商、現代農業、先進製造業深度融合，加快與交通等產業的協同發展。到2025年，形成多個年業務量超過200億件或者年業務收入超過2000億元的郵政快遞品牌，打造綜合型寄遞物流供應鏈集團。